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الإثنين، 16-10-2023 01:42 م

الصين تقترب من انترنت بتقنية 6G

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الوكيل الإخباري- أعلن فريق من العلماء في الصين عن تحقيقهم طفرة متقدمة في جهاز اتصال حيوي يستخدم الأقمار الصناعية في توصيل خدمة الانترنت، تقنية تفتح المجال بشكل كبير أمام تطوير شبكات اتصالات تعمل على تقنية الجيل السادس 6G.

وعند تركيب هذا الجهاز على قمر صناعي، يمكن للجهاز نقل إشارات الضوئية من موقع إلى آخر من دون تحويلها إلى إشارات كهربائية، أي أنه يعمل بشكل مشابه للمرآة.

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وأكدت أكاديمية العلوم الصينية أن الاختبارات على هذا الجهاز أثبتت نجاحها في الفضاء بعد صاروخ أطلق في أغسطس (آب) الماضي، مشيرة إلى أنها المرة الأولى في الصين التي تم اختبار مثل هذا الجهاز على قمر صناعي.

 

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