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الأحد، 15-11-2020 09:52 ص

بـ 700 ألف محطة قاعدية

الصين تقود تطوير شبكات الجيل الخامس في العالم

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الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات رسمية أن الصين أنشأت ما يقرب من 700 ألف محطة قاعدية لتكنولوجيا شبكات اتصالات الجيل الخامس (5جي)، أي أكثر من ضعف إجمالي حجم المنشآت المعنية في بقية العالم. 

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وقال ليو ليه هونغ، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن عدد الأجهزة الطرفية المتصلة بالشبكة تجاوز 180 مليونا، حيث تسهم البنية التحتية المتطورة بتسهيل دخول المزيد من التطبيقات القائمة على تقنية الجيل الخامس، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية. 


وخلال السنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع أن تصبح الصين في مرحلة مقدمة من تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس، ما يفرض ضرورة القيام بخطوات استباقية في البناء.


وتلعب تكنولوجيا الجيل الخامس دورا مهما، لا سيما في استقرار الاستثمار وتعزيز الاستهلاك وتعزيز محركات جديدة للتنمية الاقتصادية. 


وحقق تطوير شبكة الجيل الخامس في الصين نتائج جيدة. فخلال الأشهر العشرة الأولى، وصلت شحنات الهواتف المحمولة المزودة بتكنولوجيا الجيل الخامس إلى 124 مليون وحدة مع إجمالي 183 طرازا جديدا في السوق.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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