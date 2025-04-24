الخميس 2025-04-24 09:22 ص
 

الصين تكشف خططها لبناء محطة نووية على القمر

الصين تدرس فكرة بناء محطة نووية على القمر
الصين تدرس فكرة بناء محطة نووية على القمر
 
الخميس، 24-04-2025 07:57 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الصين أنها تدرس فكرة بناء محطة نووية على القمر لتشغيل محطة أبحاث تُخطط لها مع روسيا، حسب ما كشف مسؤول كبير الأربعاء.اضافة اعلان


وتهدف الدولة الواقعة في شرق آسيا إلى أن تصبح قوة فضائية كبرى، وأن ترسي رواد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2030.

وحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مهمة "تشانغ آه-8" المُخطط لها لعام 2028 ستمهد الطريق لبناء قاعدة قمرية دائمة مأهولة.

وفي عرض تقديمي في شنغهاي، أوضح كبير مهندسي مهمة 2028، باي تشاويو، أن إمدادات الطاقة للقاعدة القمرية قد تعتمد أيضا على ألواح شمسية واسعة النطاق، وخطوط أنابيب وكابلات للتدفئة والكهرباء تُبنى على سطح القمر.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، العام الماضي، أنها تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر بالتعاون مع إدارة الفضاء الصينية (CNSA) بحلول عام 2035 لتزويد محطة أبحاث القمر الدولية (ILRS) بالطاقة.

وقال وو ويرين، كبير مصممي برنامج استكشاف القمر الصيني، لرويترز على هامش مؤتمر لمسؤولين من 17 دولة ومنظمة دولية: "من القضايا المهمة بالنسبة لمحطة أبحاث القمر الدولية مسألة توفير الطاقة، وفي هذا الصدد، تتمتع روسيا بميزة طبيعية، فهي رائدة عالميا في مجال محطات الطاقة النووية، وخاصة إرسالها إلى الفضاء، وتتقدم على الولايات المتحدة".

وأضاف: "آمل أن يتمكن كلا البلدين هذه المرة من إرسال مفاعل نووي إلى القمر".

ويتزامن الجدول الزمني الذي وضعته الصين لبناء موقع على القطب الجنوبي للقمر مع برنامج "أرتميس" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، والذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء الأميركيين إلى سطح القمر في ديسمبر 2025.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

لا بؤ

طب وصحة ماذا يحدث لجسمك عند تناول المسكنات قبل النوم؟

ل

أخبار محلية الضريبة: تمديد تقديم البيانات المالية الأصولية لغاية 25 أيار

ارشيفية

فلسطين مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

فافاف

طب وصحة هذه الأطعمة شبه خالية من السعرات الحرارية

صور الخبر

أخبار محلية عاجل الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

ؤب

أخبار الشركات بنك الإسكان يطلق حملة قروض السيارات لعام 2025 بفائدة تبدأ من 3.99% ثابتة

المتظاهرون رددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين

عربي ودولي مظاهرة ضد زيارة بن غفير لجامعة ييل الأميركية

عغنته

فن ومشاهير الكشف عن مفاجأة تتعلّق بوفاة الإعلامي صبحي عطري



 
 





الأكثر مشاهدة