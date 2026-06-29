الصين تكشف عن مرحاض يتحرك إليك - فيديو

وصُمم الروبوت لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويعتمد على الذكاء الاصطناعي لتجنب العقبات أثناء التنقل، دون استخدام كاميرات حفاظًا على الخصوصية.
كما يضم نظامًا للتنظيف والتعقيم وإزالة الروائح، ويبلغ سعره نحو 4,284 دولارًا أمريكيًا، وهو متوافر حاليًا في السوق الصينية.
-
أخبار متعلقة
-
Apple Watch Series 12.. و موعد الإطلاق المتوقع
-
إنقاذ بـ30 مليون دولار.. ناسا تتحرك لإنقاذ تلسكوب سويفت
-
5 مهارات ما زال الذكاء الاصطناعي عاجزًا عنها ما هي؟
-
وداعًا للشاشات… ماذا يخبئ المستقبل؟
-
مفاجأة من آبل: تخفيض غير مباشر على MacBook Neo
-
مايكروسوفت تطلق أكبر تحديث لـ'ويندوز 11'
-
أستراليا تتحرك بقوة ضد شركات التكنولوجيا
-
هل ستحتاج لتحريك يدك للدخول إلى المواقع قريباً؟