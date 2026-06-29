الصين تكشف عن مرحاض يتحرك إليك - فيديو

الوكيل الإخباري- كشفت شركة Yueban الصينية عن أول مرحاض ذاتي القيادة في العالم، يحمل اسم "شياوبان"، ويتحرك نحو المستخدم بمجرد ضغطة زر أو أمر صوتي، قبل أن ينظف نفسه ويصرف الفضلات تلقائيًا بعد الاستخدام.



وصُمم الروبوت لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويعتمد على الذكاء الاصطناعي لتجنب العقبات أثناء التنقل، دون استخدام كاميرات حفاظًا على الخصوصية.



كما يضم نظامًا للتنظيف والتعقيم وإزالة الروائح، ويبلغ سعره نحو 4,284 دولارًا أمريكيًا، وهو متوافر حاليًا في السوق الصينية.

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