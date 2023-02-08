الأربعاء 08-02-2023
الوكيل الاخباري

التنمية الاجتماعية: إخلاء 73 أسرة لأماكن آمنة خلال المنخفض الجوي

أردوغان يمنح كل عائلة متضررة من الزلزال مبلغا ماليا: لن تباتوا في العراء بل في الفنادق!

4060 ميجاواط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الموازنة تحت القبة الأحد المقبل

بلدية بيرين تتعامل مع انهيارات صخرية وإغلاق طرق بسبب تراكم الثلوج

الأول في سنوات.. المركزي الإماراتي يمنح رخصة مصرفية لبنك روسي

فتح الطرق في مناطق بلدية الكرك الكبرى

الفحيص: تحذيرات من الجليد والانزلاقات على طريق البكالوريا

بلدية بصيرا: فتح الطرق الرئيسية بمنطقتي بصيرا وغرندل في الطفيلة

نقيب الالبسة: توقف تصدير الملابس التركية للأردن و 23% منها مصدرها غازي عنتاب و كهرمان

الأربعاء، 08-02-2023 02:36 م

الطريقة الأمثل لاستخدام ماستودون البديل عن تويتر

mastodon-what-is


الوكيل الإخباري - يعتبر تطبيق ماستودون Mastodon أحد البرامج المجانية والمفتوحة المصدر لتشغيل خدمات الشبكات الاجتماعية ذاتية الاستضافة، ويوفر هذا البرنامج ميزات التدوين المصغر المشابهة لخدمة تويتر.

ويتوافر اثنان من التطبيقات الرسمية لبرنامج ماستودون، اللذان يعملان بصورة جيدة، ويفضل الكثير من المستخدمين حالياً التعامل مع تطبيق الويب عن طريق استعمال صفحة ماستودون في متصفح الهاتف الذكي عن طريق إضافة الصفحة إلى الشاشة الرئيسية.

بالإضافة إلى توافر الكثير من التطبيقات المطورة من أطرف أخرى للأجهزة الجوالة، والتي تعتمد على الخدمة المجانية ومفتوحة المصدر، ويمكن للمستخدم الذي يرغب في إلقاء نظرة على منشورات ماستودون، تجريب تطبيق Tusky للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد وتطبيق Metatext لأجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام التشغيل "آي أو إس"، وتتوافر هذه التطبيقات بشكل مجاني.

ويمتاز تطبيق Tusky بواجهة المستخدم الأنيقة والمرتبة ويدعم الاستخدام المتزامن لعدة حسابات في حالات ماستودون المختلفة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للتطبيق مراقبة التوقيت النهاري والليلي حتى يتم التحويل بين الخلفية الفاتحة والداكنة. ومن ضمن المزايا العملية الأخرى إمكانية إعداد المنشورات وتحديد موعد نشرها حسب وقت يتم تحديده مسبقا.

ويتمتع تطبيق Metatext بنفس المزايا المتوافرة في تطبيق Tusky من حيث تنظيم وترتيب واجهة المستخدم، بالإضافة إلى دعم الحسابات المتعددة، كما يمكن عرض محتويات كل حساب حسب الخلاصة المجمعة.

علاوة على أن تطبيق Metatext يتذكر آخر موضع توقف المستخدم فيه عن القراءة في الخلاصة الرئيسية، وبالتالي يوفر على المستخدم القيام بحركات التمرير المملة في بعض الأحوال.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
google-76522_1280

غوغل تعتم الصور المزعجة في نتائج البحث

معلومات_عن_شركة_أبل

تحديث iOS الجديد يدمر ميزة أساسية على آيفون

image

كيفية كشف الاحتيال على واتساب

shutterstock_2237419435-730x438

تويتر تفرض رسوما باهظة مقابل علامة التوثيق الذهبية

_103583446_1a.gettyimages-458969127

غوغل تعمل على متصفح ثوري لهواتف آبل

أنهى-حياة-زوجته-بسبب-بلوك-على-الـ-WhatsApp-1

واتساب يختبر ميزة جديدة

أخبار متعلقة
google-76522_1280

غوغل تعتم الصور المزعجة في نتائج البحث

shutterstock_2237419435-730x438

تويتر تفرض رسوما باهظة مقابل علامة التوثيق الذهبية

_103583446_1a.gettyimages-458969127

غوغل تعمل على متصفح ثوري لهواتف آبل

czo1MToiaHR0cHM6Ly8yNC5hZS9pbWFnZXMvQXJ0aWNsZXMzLzIwMjMyMzE3MTU1NzM3MjIuanBnIjs=

5 طرق يمكن أن تتفوق بها أداة تعقب غوغل على 'إير تاغز' من آبل

FnvupT2WIBA4MsS

تعرف إلى مخاطر تحميل البرامج من محرك البحث غوغل

210100_10_1675291503

تتبع الطرود البريدية ميزة جديدة من جيميل