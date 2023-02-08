الطريقة الأمثل لاستخدام ماستودون البديل عن تويتر

الوكيل الإخباري - يعتبر تطبيق ماستودون Mastodon أحد البرامج المجانية والمفتوحة المصدر لتشغيل خدمات الشبكات الاجتماعية ذاتية الاستضافة، ويوفر هذا البرنامج ميزات التدوين المصغر المشابهة لخدمة تويتر.



ويتوافر اثنان من التطبيقات الرسمية لبرنامج ماستودون، اللذان يعملان بصورة جيدة، ويفضل الكثير من المستخدمين حالياً التعامل مع تطبيق الويب عن طريق استعمال صفحة ماستودون في متصفح الهاتف الذكي عن طريق إضافة الصفحة إلى الشاشة الرئيسية.



بالإضافة إلى توافر الكثير من التطبيقات المطورة من أطرف أخرى للأجهزة الجوالة، والتي تعتمد على الخدمة المجانية ومفتوحة المصدر، ويمكن للمستخدم الذي يرغب في إلقاء نظرة على منشورات ماستودون، تجريب تطبيق Tusky للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد وتطبيق Metatext لأجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام التشغيل "آي أو إس"، وتتوافر هذه التطبيقات بشكل مجاني.



ويمتاز تطبيق Tusky بواجهة المستخدم الأنيقة والمرتبة ويدعم الاستخدام المتزامن لعدة حسابات في حالات ماستودون المختلفة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للتطبيق مراقبة التوقيت النهاري والليلي حتى يتم التحويل بين الخلفية الفاتحة والداكنة. ومن ضمن المزايا العملية الأخرى إمكانية إعداد المنشورات وتحديد موعد نشرها حسب وقت يتم تحديده مسبقا.



ويتمتع تطبيق Metatext بنفس المزايا المتوافرة في تطبيق Tusky من حيث تنظيم وترتيب واجهة المستخدم، بالإضافة إلى دعم الحسابات المتعددة، كما يمكن عرض محتويات كل حساب حسب الخلاصة المجمعة.



علاوة على أن تطبيق Metatext يتذكر آخر موضع توقف المستخدم فيه عن القراءة في الخلاصة الرئيسية، وبالتالي يوفر على المستخدم القيام بحركات التمرير المملة في بعض الأحوال.

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