الخميس 18-05-2023
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الخميس، 18-05-2023 10:26 م

العب واربح مع تطبيق Nomini

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الوكيل الإخباري - يقصد العديد من محبي ألعاب الفيديو المواقع على الانترنت التي تقدم مختلف ألعاب الفيديو والسلوت، إضافة إلى فرص الربح المتعددة في كل لعبة والتي تعتمد على الحظ وحده. بذلك، يضاعف اللاعب متعة اللعب والتسلية مع الجوائز المالية التي يحصل عليها في حسابه.
تمتاز أفضل المواقع على الانترنت مثل Nomini بتوفير جوائز مختلفة لدى التسجيل والاستمرار في الإيداع واللعب.

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لجعل الجوائز مختلفة، يقوم تطبيق Nomini بتقديم الجوائز على شكل فواكه مختلفة ذات ألوان مبهجة، لتعطي انطباعاً إيجابياً لدى كل لاعب.


مكافآت الإيداع
تتطلب جوائز Nomini هذه إيداعاً بمبلغ معين للحصول على الجوائز التي ترتبط بأنواع الفواكه التالية:


الفراولة
باختيارك هذه الجائزة سوف تسترد جزءاً من أموال الرهان في الكازينو المباشر من Nomini لغاية 1,010 درهم (250 يورو) لدى إيداع 20 درهم (5 يورو) على الأقل.


الشمام
يمكنك الحصول على هذه الجائزة السخية بعد القيام بالإيداع الأول، لتحصل على رهان مجاني مقابل كل إيداع تقوم به. كما يمكنك الحصول على دورات مجانية تبلغ 500 دورة كحد أقصى.


الموز
وتقدم لك هذه الجائزة مبلغ يصل إلى 4,030 درهم (1,000 يورو) على أول ثلاثة إيداعات تقوم بها. كل ما عليك القيام به هو إيداع 80 درهم (20 يورو) لتحصل على هذه المكافأة الكبيرة التي تنقسم على ثلاثة مراحل مع كل إيداع.
التوت
يمكنك الحصول مع جائزة توت العليق على استرداد للأموال التي خسرتها خلال اللعب في تطبيق Nomini بعد الإيداع الأول. حيث يمكنك استرداد 10% من الأموال التي خسرتها في الرهان حتى قيمة 805 درهم (200 يورو).


الليمون
يمكنك الحصول على جائزة مطابقة لمبلغ الإيداع بنسبة 50% لدى إضافة الأموال والرهان في ألعاب السلوت وماكينات القمار. ولكي تتمكن من المطالبة بسحب مبلغ الجائزة، يجب عليك استيفاء شروط الرهان البالغة 30x.
الكرز
وهي جائزة سخية توفر لك هدية 100% من قيمة إيداعك حتى 2,006 درهم (500 يورو)، بجانب 100 دورة مجانية يمكنك ممارستها على مختلف ألعاب السلوت المتاحة.

النجمة
تقتصر هذه الجائزة على الإيداعات الصغيرة البالغة 40 درهم (10 يورو) على الأقل، لتقدم لك مكافأة مطابقة بنسبة 200% على إيداعاتك حتى مبلغ 200 درهم (50 يورو).


ألعاب في نوميني
يمكنك تحقيق أكبر الجوائز لدى لعب السلوت وألعاب الفيديو في التطبيق . لذلك، تعرف على فئات اللعب المختلفة في  نوميني لتبدأ الإثارة والتشويق


ألعاب السلوت
يمكنك العثور في هذا التطبيق على أكثر من 4000 من أفضل ألعاب السلوت. يتم تقديم هذه الألعاب من أفضل شركات تصميم الألعاب العالمية مثل إيفولوشن و Pragmatic و ELA Games، لتحصل على تجربة لعب فريدة من نوعها
إذا كنت من هواة الإثارة في الألعاب ، فأنت حتماً في المكان الصحيح. حيث يمكنك ممارسة أشهر الألعاب مثل Gonzo Quest و Gates of Olympus لتبدأ إثارة الاكتشاف ورحلة العثور على الكنوز خلال لعب السلوت وتحقيق أكبر الجوائز.


 


 




 

 


 

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