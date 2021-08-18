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الأربعاء، 18-08-2021 12:55 م

العثور على قناتك أو فيديو خاص بك في نتائج البحث

سيو-يوتيوب


الوكيل الإخباري - تتطلع منصة يوتيوب إلى تحسين أدوات البحث داخل التطبيق من خلال فصول فيديو جديدة ضمن نتائج البحث وتوسيع نطاق الوصول إلى المحتوى بلغات مختلفة لتوسيع سعة البحث.

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وكانت المنصة قد أعلنت في شهر يوليو أنها تستعد لطرح تقسيم تلقائي للفصل لجميع مقاطع الفيديو التي تم تحميلها، حيث تعمل أنظمتها على تحديد العناصر الأساسية في كل مقطع فيديو من أجل تحسين التنقل بالنسبة للمستخدمين.

وأضافت المنصة عنصر بحث جديد، الذي يسمح للمستخدمين بتحسين البحث من أجل الوصول إلى عناصر محددة من كل مقطع والعثور بسرعة على القسم المحدد الذي يبحثون عنه.

وعندما يتم عرض مقطع فيديو ضمن نتائج البحث، يمكنك النقر فوق القائمة المنسدلة الجديدة “الفصول”، التي تمكنك من الاتصال بعناصر محددة من هذا المقطع، مباشرة من نتائج البحث.

 

وكما أوضحت المنصة: حتى الآن، عندما تتصفح بحثًا عن مقطع فيديو لمشاهدته عبر يوتيوب، ترى صورة مصغرة لكل مقطع فيديو وقد أتاح لك ذلك فرصة لتجميع لقطة سريعة لمحتوى الفيديو ويمكنك الآن اتخاذ قرارات مدروسة بشأن ما تشاهده من خلال فصول الفيديو مباشرة في صفحة البحث.

 

وأضافت: عند توفرها، توضح هذه الصور الموضوعات المختلفة التي يتم تناولها في مقاطع الفيديو وتتيح لك تقييم الفيديو الذي توشك على مشاهدته بشكل أفضل يمكنك أيضًا الانتقال مباشرةً إلى القسم الأكثر صلة باهتماماتك المحددة.

 

ووفقًا لإعلان المنصة الأصلي حول الفصول الآلية، ليست كل مقاطع الفيديو مؤهلة للتقسيم التلقائي حتى الآن. ولكن بمرور الوقت، يكون هذا هو المكان الذي تتجه إليه المنصة، حيث تتطلع إلى تحسين الاكتشاف من خلال توفير المزيد من مطابقات مقطع الفيديو المحددة لكل استعلام.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 








 




 

 


 

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