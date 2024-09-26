العقل المدبر خلف «تشات جي بي تي» تغادر «أوبن إيه آي»

وقد كانت هذه المهندسة التي تنحدر من أصل ألباني، مسؤولة بشكل خاص عن برنامج «تشات جي بي تي» الشهير الذي أُطلق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بالإضافة إلى برنامج «دال - إي» (Dall - E) الذي ينشئ صوراً بناءً على طلبات مكتوبة.
وفي منشور لها عبر منصة «إكس»، لم تحدد المهندسة التي قضت 6 سنوات في الشركة أسباب استقالتها، مكتفية بالقول إنها ترغب في منح نفسها «الوقت والمكان اللازمين للقيام باستكشاف شخصي».
من جهته، قال رئيس «أوبن إي آي»، سام ألتمان، في منشور عبر «إكس»: «من الصعب التعبير عن ما تمثل ميرا بالنسبة لـ(أوبن إيه آي) ولمهمتنا ولنا جميعاً على المستوى الشخصي». ولم يتم الإعلان بعد عن اسم الشخص الذي سيخلف المهندسة.
تأتي استقالة موراتي، في أعقاب موجة استقالات بين موظفين كبار في الشركة منذ بداية العام. وفي مايو (أيار)، استقال المشارك في تأسيس الشركة وكبير العلماء، إيليا سوتسكيفر، وكذلك فعل جان لايكي، المسؤول عن إدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
ووفقاً لوسائل الإعلام، فإن شركة «أوبن إيه آي» تستعد حالياً لجمع أموال جديدة قد تصل إلى 6.5 مليار دولار، فيما تُقدر قيمة المجموعة بنحو 150 مليار دولار.
-
أخبار متعلقة
-
مُفاجأة لمُستخدمي "ريديت".. إتاحة الترجمة الآلية في 35 موقعاً جديداً
-
ينتظرها أكثر من ملياري شخص.. واتساب تطلق ميزة جديدة
-
شاهد.. روبوت يسدد اللكمات كالإنسان
-
أفضل موقع على الإنترنت لتنزيل مقاطع الفيديو من الانستغرام وفيسبوك وتيك توك
-
ثورة جديدة في عالم السيارات الكهربائية
-
عرض بيانات مسروقة لملايين الأشخاص للبيع على "تيليغرام"
-
الهواتف.. مقاومة أو مضادة للماء ما الفارق؟
-
تحذير جديد من نظام آبل "iOS 18".. يُعطل أجهزة المُستخدمين!