العمالة المتاحة في أمازون قد تنفذ بحلول عام 2024

الوكيل الإخباري - تواجه شركة أمازون أزمة تلوح في الأفق تتمثل في نفاذ عدد الأشخاص المطلوب توظيفهم في مستودعاتها في الولايات المتحدة بحلول عام 2024، وفقًا لمذكرة داخلية تم تسريبها.

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واحتوت المذكرة على بحث داخلي من عام 2021 تنبأ بأزمة عمالة تلوح في الأفق لعملاقة التجارة الإلكترونية التي قد تؤثر في بعض المناطق بشكل أسرع من غيرها.



وعلى سبيل المثال، قدرت المذكرة أن أمازون قد تستنفذ عرض العمالة في فينيكس بولاية أريزونا بحلول نهاية عام 2021 وفي كاليفورنيا بحلول نهاية عام 2022.



وحسبت المجموعة المتاحة من العمال باستخدام عوامل مثل مستويات الدخل والقرب من مرافق أمازون الحالية أو المخطط لها.



وإذا حدث ذلك، فقد تكون جودة خدمة بائع التجزئة عبر الإنترنت وخطط نموه وسيطرته على التجارة الإلكترونية في خطر.



وحث التقرير الشركة على اتخاذ خطوات لمعالجة فجوة العمالة المستقبلية. ويشمل ذلك رفع الأجور للاحتفاظ بالقوى العاملة الحالية لديها وجذب المزيد من الموظفين الجدد.



كما اقترحت زيادة الأتمتة في المستودعات. وكتب مؤلفو التقرير: إذا واصلنا العمل كالمعتاد، فإن أمازون تستنفذ المعروض من العمالة المتاحة في شبكة الولايات المتحدة بحلول عام 2024.



وقال متحدث باسم أمازون: الوثيقة المسربة ليست تقييمًا دقيقًا لحالة التوظيف.

وكتبت رينا لوناك، مديرة العمليات العالمية والاتصالات الميدانية في أمازون: هناك العديد من مسودات المستندات المكتوبة حول العديد من الموضوعات عبر الشركة التي تستخدم لاختبار الافتراضات والنظر في السيناريوهات المحتملة المختلفة. ولكن لا يتم استخدامها بعد ذلك في اتخاذ القرارات. وهذه الوثيقة المسربة واحدة منها.



وأضافت: هذا لا يمثل الوضع الفعلي. نحن مستمرون في التوظيف في فينيكس وكاليفورنيا وفي جميع أنحاء البلاد.

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