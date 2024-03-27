العمليات السيبرانية الأعلى المسجلة وفقًا للدول المستهدفة في عام 2023

الوكيل الإخباري- في عام 2023، سجلت بيانات المستودع الأوروبي للحوادث السيبرانية (EuRepoC) ما بلغ مجموعه 895 حادثة عمليات سيبرانية جديدة بمتوسط 75 عملية شهرياً.

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وذكر التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في النشاط المبلغ عنه خلال شهري مارس ومايو، مع 115 و112 عملية جديدة مسجلة في هذه الأشهر على التوالي لعام 2023. وفي المقابل، شهدت أشهر الصيف انخفاضاً في العمليات المبلغ عنها.

وأضاف التقرير، بأنه استهدفت العمليات السيبرانية في الغالب الولايات المتحدة، التي واجهت 262 حادثة وتم استهدافها 4 أضعاف أكثر من روسيا التي جاءت في المركز الثاني لقائمة الدول الأكثر استهدافًا بـ 63 حادثة، وتليها ألمانيا بـ 59 حادثة، ثم المملكة المتحدة بمجموع 42 وأوكرانيا بـ 37 حادثة.







سي ان ان