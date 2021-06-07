القدرة على فهم لغة الحيوانات لغزاً حير العلماء.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي فعل ذلك؟

الوكيل الإخباري - لا تزال القدرة على فهم لغة الحيوانات لغزاً حير العلماء لسنوات طويلة، لكن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تمكننا في فعل ذلك في المستقبل.

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ورغم كل ذلك لا يمكن لشخص واحد على هذا الكوكب أن يتحدث مع القطط أو الكلاب ناهيك عن حيوان ريجنت آكل العسل .



الخبر السار هو أن الذكاء الاصطناعي قد يمنحنا القدرة على ترجمة لغة الحيوانات بشكل موثوق في العقد القادم أو نحو ذلك، ويقول جيمس سافاج، عالم البيئة السلوكية في كل من جامعة تشيستر وجامعة أنجليا روسكين "الكلام هو ما يفصل البشر عن الحيوانات، لذا فإن توقع أن تجري الحيوانات محادثة أمر متناقض إلى حد ما".



وتقول عالمة اللغويات الحسابية جوسي كارلغرين "المشكلة الأولى هي تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه لغة الحيوان، إحدى السمات المميزة للاتصال البشري هي أنه متسلسل. لدينا رموز على شكل كلمات وهي تحدث دائمًا في تسلسل معين".

وتبدو فرضية استخدام الذكاء الاصطناعي منطقية، فقد ثبت أن الذكاء الاصطناعي فعال للغاية في فك رموز اللغات البشرية القديمة، فلماذا يكون أصدقاؤنا من الثدييات المائية مختلفين؟ تعود الإجابة إلى ميل الإنسان إلى الاعتقاد بأن طريقة الإنسان للكلام هي السبيل الوحيد، لكن التواصل أكثر من مجرد كلمات، ويمكن أن تكون عبر النغمات والتوقيت والسياق وتعبيرات الوجه والمزيد.



لكن كارلغرين لا تزال متفائلة حيث تقول "الذكاء الاصطناعي حقًا هو أملنا الوحيد، وعادة ما يكون البشر جيدون جدًا في التقاط الاختلافات الصوتية في تواصل الحيوانات المألوفة لديهم، ونظرًا لأن الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي لتصنيف الإشارات أصبحت أكثر تقدمًا، فإنها ستصل بسرعة كبيرة إلى النقطة التي يمكن أن تفعل ذلك بشكل أفضل مما يستطيع البشر".

المصدر - لبنان 24