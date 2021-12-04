المجلد المقفل في Google Photos يصل للمستخدمين

الوكيل الإخباري - بدأت ميزة المجلد المقفل في Google Photos، التي تعد بإبقاء الصور الحساسة خارج قائمة الصور الرئيسية، بالظهور عبر هواتف أندرويد غير المنتمنية إلى أجهزة بيكسل التي تصنعها شركة جوجل.





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وتتيح لك الميزة اختيار صور أو مقاطع فيديو معينة ووضعها المجلد المقفل المحمي برمز مرور أو المقاييس الحيوية.



ويؤدي وضعها ضمن المجلد المقفل إلى إزالتها من خلاصة الصور الرئيسية وإبقائها بعيدة عن السحابة. وتم تقديم الميزة عبر هواتف جوجل الخاصة (بيكسل 3 وما فوق) في شهر يونيو، وذلك بعد الإعلان عنها في Google I/O 2021 في شهر مايو.



ويجب أن تكون الميزة متاحة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 6 أو إصدار أحدث. وبمجرد وصول الميزة الجديدة، يتلقى المستخدمون إشعار إعداد المجلد المقفل من تطبيق الصور.



ويمكنك الوصول إليها من خلال الانتقال إلى Google Photos ومن ثم علامة التبويب المكتبة ومن ثم الأدوات المساعدة.



وقالت جوجل أيضًا إن الميزة تأتي إلى إصدار iOS من Google Photos في وقت مبكر من العام المقبل.

وإذا كانت لديك الميزة وترغب في استخدامها، فمن الجدير بالذكر أن الصور المخزنة في المجلد المقفل لن يتم نسخها احتياطيًا إلى السحابة. ويتم حذفها إذا قمت بإلغاء تثبيت التطبيق أو مسح جهازك دون نقلها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية