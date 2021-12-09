المستخدمون المتميزون في تويتر يحصلون على معاملة خاصة

الوكيل الإخباري - غالبًا ما يتلقى المستخدمون الأكثر شهرة في منصة تويتر – أولئك الذين لديهم الكثير من المتابعين أو شهرة خاصة – مستوى مرتفعًا من الحماية من مشرفي محتوى الشبكة الاجتماعية بموجب برنامج سري يسعى إلى الحد من تعرضهم للمتصيدين.





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ويتضمن البرنامج الداخلي Project Guardian، الذي يحمل اسم Code Guardian، قائمة بآلاف الحسابات التي من المرجح أن تتعرض للهجوم أو المضايقة عبر المنصة، بما في ذلك السياسيون والصحفيون والموسيقيون والرياضيون المحترفون.



وعندما يقوم شخص ما بالإبلاغ عن المنشورات أو الرسائل المسيئة المتعلقة بهؤلاء المستخدمين، يتم إعطاء الأولوية للتقارير بواسطة أنظمة الإشراف على المحتوى في تويتر، مما يعني أن الشركة تراجعها بشكل أسرع من التقارير الأخرى في قائمة الانتظار.

وتقول تويتر إن قواعدها هي نفسها لجميع المستخدمين. ولكن Project Guardian يضمن التعامل مع المشكلات المحتملة المتعلقة بالحسابات البارزة قبل تقديم شكاوى من أشخاص ليسوا جزءًا من البرنامج.



وتهدف مجموعة الشخصيات المهمة هذه، التي لا يعرف معظم الأعضاء حتى أنهم جزء منها، إلى إزالة المحتوى المسيء الذي قد يكون له أكبر وصول ويكون الأكثر عرضة للانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.



كما أنها تساعد في حماية تجربة تويتر لهؤلاء المستخدمين البارزين، مما يزيد من احتمالية استمرارهم في التغريد.



وقالت كاترينا لين، نائبة رئيس منظمةخدمات تويتر، التي تدير البرنامج، في بيان: Project Guardian هو مجرد الاسم الداخلي لواحدة من العديد من الأدوات الآلية التي نستخدمها لتحديد المحتوى الذي يحتمل أن يكون مسيئًا. الأساليب التي يستخدمها هي نفسها التي تحمي جميع الأشخاص الموجودين في الخدمة.

وهذا يعني أن التقارير يتم ترتيبها حسب الأولوية باستخدام عدة نقاط بيانات مختلفة، بما في ذلك عدد المتابعين للمستخدم، أو عدد مرات ظهور تغريدة، أو مدى احتمالية أن تكون التغريدة المعنية مسيئة.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية