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الأربعاء، 18-05-2022 10:39 ص

المغادرة بصمت.. ميزة جديدة في تطبيق واتساب

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الوكيل الإخباري - تختبر شركة التواصل الاجتماعي للمراسلة الفورية الأشهر في العالم، ”واتساب“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تسمح لمستخدميها بمغادرة مجموعات الدردشة بـ“صمت“ دون إخطار الأعضاء الآخرين بعملية الخروج.

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يأتي ذلك بعد أن ألمحت الشركة إلى هذه الخاصية لأول مرة الشهر الماضي خلال الإعلان عن ميزة ”المجتمعات“ الخاصة بها.


وستجعل الميزة الجديدة، من خلال منصة المراسلة الفورية، من السهل على الأشخاص مغادرة المجموعات غير المرغوب فيها والمزعجة التي كانوا يترددون في السابق في الخروج منها حيث سيتمكن الأعضاء الآخرون من معرفة مغادرتهم.

 

وعلى سبيل المثال، قد تكون الميزة مفيدة على وجه الخصوص في حالة ”مجموعات العائلة“، التي يرى بعض المستخدمين بعض الحساسية في الخروج منها بسبب أقاربهم.


ووفقًا للقطات شاشة شاركها موقع ”WABetaInfo“ التقني، المتتبع الأشهر لأخبار وإضافات ”واتساب“، سيعلم تطبيق المراسلة الفورية المستخدمين عند خروجهم من مجموعة الدردشة المعنية بأنه سيتم إخطار ”مشرفي المجموعة“ فقط بشأن هذه الخطوة. وهذا يعني أن أعضاء المجموعة لن يتمكنوا من معرفة ما إذا كان أحدهم قد غادر المجموعة المحددة أم لا.


وحاليًا، يُظهر تطبيق ”واتساب“ إشعارًا تلقائيًا عندما يغادر شخص ما مجموعة، وهذا الإشعار مرئي لجميع الأعضاء بالإضافة إلى مسؤولي تلك المجموعة.


وبالرغم من أنها لم تكشف رسمياً عن الجدول الزمني الدقيق لموعد توفر الميزة الجديدة للمستخدمين على نطاق واسع، قالت شركة ”واتساب“ في صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بها عبر موقعها الإلكتروني: ”نضيف الآن القدرة على مغادرة المجموعة بصمت، بحيث لا يتم إخطار كل فرد في المجموعة في حال قرر الأشخاص أن المحادثة لم تعد تخصهم“.

 

إرم نيوز

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