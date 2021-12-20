الميزات الجديدة في CleanShot X لنظام MacOS

الوكيل الإخباري - يمتلك نظام macOS أداة خاصة به لالتقاط الشاشة وتسجيلها، ولكن يعتبر تطبيق CleanShot X أفضل تطبيق لالتقاط الشاشة لمستخدمي النظام.





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ويقدم التطبيق مجموعة كبيرة ومتنوعة من الميزات المختلفة التي تجعل الكثيرين يفضلون استخدامه بدلًا من الأداة الرسمية للنظام.





وقد حصل التطبيق موخرًا على تحديث جديد ينقله إلى النسخة 4.0 ويقدم له مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة.



الميزات الجديدة في تحديث CleanShot X لنظام macOS



قدم التطبيق خاصية جديدة هامة في التحديث الأخير له، وتتمثل هذه الخاصية في صيغة ملفات جديدة خاصة به.

وتستطيع الآن في النسخة الرابعة من التطبيق حفظ الملفات بصيغة cleanshot التي تسمح لك بالعودة وتعديل لقطة الشاشة لاحقًا.

ويعني ذلك أنك تستطيع تعديل لقطة الشاشة كما ترغب وإضافة ما ترغب إليها، ومن ثم حفظها والعودة لتعديلها وحذف هذه التعديلات لاحقًا.

كما عمل التطبيق على تحسين خاصية النافذة الطائرة الخاصة به والتي توفرلك وصولًا سريعًا للصورة التي التقطتها وتعديلها.

ويضم التحديث مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة التي تشمل أيضًا:



1- زيادة توافقية التطبيق مع أسماء الملفات المختلفة وإتاحة المزيد من الأسماء التي كانت مرفوضة سابقًا.

2- تحسين عرض الصورة المصغرة للقطة الشاشة في جانب الشاشة

3- حل مشكلة تحدث عند نسخ الصورة ورفعها معًا.

4- حل مشكلة عند فتح الصور الكبيرة ولقطة الشاشة المتحركة والتعديل عليها.

5- أصلاح توقف التطبيق عند الضغط على الصورة المصغرة بزر الفأرة الأيمن

6- حل بعض المشكلات الصغيرة المتنوعة الموجودة في التطبيق والمنتشرة فيه.