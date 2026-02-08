الهاتف "ضحية للتجسس".. كيف يحصل ذلك وما الذي يجبُ فعله؟

لذلك، أصبح التجسس على الهواتف أحد أخطر التهديدات الرقمية في العصر الحديث، وغالباً ما يتم من دون أن يشعر المستخدم.
طرق التجسس الشائعة
أكثر طرق التجسس شيوعاً تتم عبر تطبيقات خبيثة أو معدّلة يتم تحميلها من خارج المتاجر الرسمية، أو من خلال روابط ورسائل احتيالية تدفع المستخدم لمنح صلاحيات واسعة دون انتباه.
كذلك، تشكّل الأذونات المفرطة، مثل الوصول الدائم إلى الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع، ثغرة خطيرة تُستغل للتنصت وجمع البيانات.
من جهة أخرى، تُعتبر شبكات "الواي فاي" العامة بيئة خصبة للاختراق وسرقة البيانات، ما يجعل استخدامها من دون وسائل حماية مخاطرة حقيقية.
كذلك، فإن استخدام كلمات مرور ضعيفة أو مكررة، وعدم تفعيل المصادقة الثنائية، يزيد من فرص السيطرة على الهاتف أو الحسابات المرتبطة به.
