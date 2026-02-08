الأحد 2026-02-08 12:22 م

الهاتف ضحية للتجسس.. كيف يحصل ذلك وما الذي يجبُ فعله؟

الهاتف "ضحية للتجسس".. كيف يحصل ذلك وما الذي يجبُ فعله؟
تعبيرية
 
الأحد، 08-02-2026 11:18 ص
الوكيل الإخباري-   كثيرة هي حوادث التجسس الالكتروني، بينما الذين يقعون فيها أعدادهم كبيرة جداً، خصوصاً أولئك الذين لا يجيدون كثيراً استخدام الأجهزة الالكترونية المعرضة حقاً للاختراق وفي الواقع، فإن أبرز جهاز يمكن اختراقه بسهولة هو الهاتف الذكي الذي يعتبر بمثابة "خزنة شخصية" تضمّ صورنا، محادثاتنا، مواقعنا، وبياناتنا الحساسة. اضافة اعلان

 
لذلك، أصبح التجسس على الهواتف أحد أخطر التهديدات الرقمية في العصر الحديث، وغالباً ما يتم من دون أن يشعر المستخدم.
 

طرق التجسس الشائعة
 

أكثر طرق التجسس شيوعاً تتم عبر تطبيقات خبيثة أو معدّلة يتم تحميلها من خارج المتاجر الرسمية، أو من خلال روابط ورسائل احتيالية تدفع المستخدم لمنح صلاحيات واسعة دون انتباه. 
 

كذلك، تشكّل الأذونات المفرطة، مثل الوصول الدائم إلى الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع، ثغرة خطيرة تُستغل للتنصت وجمع البيانات.
 

من جهة أخرى، تُعتبر شبكات "الواي فاي" العامة بيئة خصبة للاختراق وسرقة البيانات، ما يجعل استخدامها من دون وسائل حماية مخاطرة حقيقية. 

كذلك، فإن استخدام كلمات مرور ضعيفة أو مكررة، وعدم تفعيل المصادقة الثنائية، يزيد من فرص السيطرة على الهاتف أو الحسابات المرتبطة به.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية استجابة لرؤية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُطلق مشروع توثيق السردية الأردنية

توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

أخبار محلية توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

تعبيرية

طب وصحة التعرق المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية لمشكلة صحية خطيرة!

لمُستخدمي "غوغل ميت".. إليكم هذه الميزة الجديدة

تكنولوجيا لمُستخدمي "غوغل ميت".. إليكم هذه الميزة الجديدة

سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن

أخبار محلية سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يحاصر منزل أسير محرر في المنطقة الجنوبية من مدينة قلقيلية

شواحن الهواتف غير الأصلية.. لماذا عليكم تفاديها؟

تكنولوجيا شواحن الهواتف غير الأصلية.. لماذا عليكم تفاديها؟

ب

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء قصف الاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة



 






الأكثر مشاهدة