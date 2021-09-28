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الثلاثاء، 28-09-2021 01:08 م

الهجمات الإلكترونية تؤخر رعاية المرضى

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الوكيل الإخباري - قال ما يقرب من ربع مؤسسات الرعاية الصحية التي تعرضت للهجمات الإلكترونية من أجل طلب الفدية في العامين الماضيين، إنها زادت في معدلات وفيات المرضى في أعقاب ذلك، وذلك وفقًا لتقرير جديد برعاية شركة الأمن السيبراني Censinet.

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ويضيف هذا الاكتشاف إلى كمية متزايدة من البيانات التي تظهر أن الهجمات الإلكترونية تسبب مشاكل مالية ولوجستية. ويمكن أن تشكل مخاطر صحية كبيرة أيضًا.


وقال إد جوديت، الرئيس التنفيذي والمؤسس في Censinet: لا يمكن إنكار تأثير هجمات طلب الفدية في رعاية المرضى. لا ينبغي أن نخاف من النظر إلى هذه البيانات ومواصلة الدفع بشأن هذا السؤال.

 

وجمع التحليل، الذي أجراه معهد أبحاث يسمى معهد بونيمون، استجابات استقصائية من ما يقرب من 600 مؤسسة رعاية صحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بدءًا من الأنظمة الصحية الإقليمية إلى الشركات المصنعة للأجهزة الطبية.


وقال ما يزيد قليلاً عن 40 في المئة إنهم تعرضوا لهجوم برمجيات طلب الفدية في العامين الماضيين وهي هجمات إلكترونية تجمد أنظمة الحاسب وتطالب بالدفع لإلغاء تأمينها.


وعطلت تلك الهجمات قدرة المرافق على رعاية المرضى. وقال نحو 70 في المئة من المجموعات التي تواجه هجمات طلب الفدية إن هذه الاضطرابات أدت إلى إطالة فترات البقاء في المستشفى للمرضى وتأخر الاختبارات أو الإجراءات.


بالإضافة إلى ذلك قال 36 في المئة إن هذه الهجمات تسببت بحدوث المزيد من التعقيدات بالنسبة للإجراءات الطبية. وقال 22 في المئة إنها زادت من معدلات الوفيات.

 

وقال أكثر من نصف مجموعات الرعاية الصحية التي ردت على الاستطلاع إنهم ليسوا واثقين من قدرة مؤسساتهم على التعامل مع مخاطر هجمات طلب الفدية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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