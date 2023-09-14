الهيكل التيتانيوم يحمي شاشات آيفون 15 ضد الكسر

الويكل الإخباري- تحدثت الكثير من التقارير عن إمكانيات ومواصفات جهاز أبل الجديد آيفون 15، ولكن غابت عن التقارير إحدى أهم المشاكل التي كانت تؤرق مستخدمي أجهزة آيفون طوال السنوات الماضية، وهي تعرض شاشة الجهاز للكسر، وهي المشكلة التي ربما تضاءلت منذ إصدار آيفون 13، منذ عامين، ولكنها مازالت قائمة، فهل زادت آيفون من حمايتها لشاشاتها وظهر الأجهزة الزجاجي لتصبح أكثر صلابة؟

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وفقاً لمتابعة الكثير من الأجهزة التي تعرضت شاشاتها أو ظهر الأجهزة للكسر، يأتي الكسر غالبا ليس بسبب الوقوع مباشرة على الشاشة، وإنما بسبب سقوط الجهاز على حوافه وأركانه، الأمر الذي يؤدي لانطعاج جسم الجهاز بشكل يضغط على الشاشات، والكلام على لسان أمير عوان أخصائي إصلاح الأجهزة المحمولة.



ويقول عوان إن أركان الأجهزة المصممة من الألمونيوم بصفة خاصة تكون الأكثر عرضة للوقعات والصدمات، وانطعاجها ولو بشكل خفيف يؤدي إلى الضغط على أضعف أجزاء الشاشة وهو الأركان، الأمر الذي يؤدي لكسر الشاشة وظهور شكل «آشعة الشمس» المتعارف عليه في الأجهزة المحمولة.



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