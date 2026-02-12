الخميس 2026-02-12 11:50 ص

اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026

اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026
تعبيرية
 
الخميس، 12-02-2026 11:21 ص

الوكيل الإخباري-   خلال عام 2025، انحصر التنافس على لقب أفضل روبوت محادثة في العالم بين "شات جي بي تي" و"جيميناي"، حيث نجحت غوغل في تحقيق قفزة مهمة مع إطلاق "جيميناي 3 Flash"، ما منحها تقدماً واضحاً في سباق الذكاء الاصطناعي.

لكن بعيداً عن الأضواء، كانت شركة "أنثروبيك" تعمل في صمت على تطوير نموذجها "Claude"، لتفاجئ السوق بإطلاق "كلاود Opus 4.6"، الذي لم يكتفِ بتحسين الأداء، بل نجح في التفوق على "غيميناي" في جوانب تُعد الأكثر أهمية في الاستخدامات المهنية والعملية.، وفق "توماس جايد".

واليوم باتت المعادلة مختلفة؛ فاختيار أفضل نموذج لم يعد قائماً على السرعة أو تعدد الوسائط فقط، بل على القدرة الحقيقية على التفكير المعمق وإنجاز المهام المعقدة بدقة وموثوقية.

انقلاب الموازين

اضافة اعلان


لا يمكن إنكار قوة "غيميناي 3 Flash"، إذ يقدم نموذجاً متطوراً بقدرات تقنية لافتة تشمل نافذة سياقية ضخمة تصل إلى مليون رمز، ودعماً متكاملاً للنصوص والصور والصوت والفيديو وملفات "بي دي إف"، فضلًا عن سرعة معالجة تفوق الإصدارات السابقة بشكل ملحوظ.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بأرقام مميزة للغاية .. علوان والنعيمات يتألقان ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميًا

أخبار محلية بأرقام مميزة للغاية .. علوان والنعيمات يتألقان ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميًا

تقرير أممي: الشرع تعرض لمحاولة اغتيال على يد هؤلاء

عربي ودولي تقرير أممي: الشرع تعرض لمحاولة اغتيال على يد هؤلاء

أقوى حيل المكياج لإخفاء العيوب والحصول على تغطية طبيعية ومشرقة

المرأة والجمال أقوى حيل المكياج لإخفاء العيوب والحصول على تغطية طبيعية ومشرقة

ف

اقتصاد محلي نمو كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29% لعام 2025

اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026

تكنولوجيا اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026

ي

عربي ودولي البرلمان الأوروبي يغلق باب اللجوء أمام مواطنين عرب

مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضًا بالمجان في الكورة

أخبار محلية مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضًا بالمجان في الكورة

الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة

فلسطين الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة



 






الأكثر مشاهدة