اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026

لكن بعيداً عن الأضواء، كانت شركة "أنثروبيك" تعمل في صمت على تطوير نموذجها "Claude"، لتفاجئ السوق بإطلاق "كلاود Opus 4.6"، الذي لم يكتفِ بتحسين الأداء، بل نجح في التفوق على "غيميناي" في جوانب تُعد الأكثر أهمية في الاستخدامات المهنية والعملية.، وفق "توماس جايد".
واليوم باتت المعادلة مختلفة؛ فاختيار أفضل نموذج لم يعد قائماً على السرعة أو تعدد الوسائط فقط، بل على القدرة الحقيقية على التفكير المعمق وإنجاز المهام المعقدة بدقة وموثوقية.
انقلاب الموازين
لا يمكن إنكار قوة "غيميناي 3 Flash"، إذ يقدم نموذجاً متطوراً بقدرات تقنية لافتة تشمل نافذة سياقية ضخمة تصل إلى مليون رمز، ودعماً متكاملاً للنصوص والصور والصوت والفيديو وملفات "بي دي إف"، فضلًا عن سرعة معالجة تفوق الإصدارات السابقة بشكل ملحوظ.
-
أخبار متعلقة
-
ثغرة أمنية في واتساب
-
سناب شات تطلق ميزة جديدة
-
واتسآب يختبر ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها
-
لإطالة عُمر ساعتكم الذكية.. اليكم هذه النصائح
-
غوغل تصدر سندات تستحق بعد مئة عام لتعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي
-
تحذير من مخاطر دمى الذكاء الاصطناعي
-
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
-
تنبيه هام إلى مستخدمي "واتسآب"!