اليكم ابرز تطبيقات الخلفيات من جوجل بلاي - صور

الوكيل الإخباري - تستطيع خلفيات الهاتف المحمول تغيير شكله تمامًا، وهي واحدة من أفضل الطرق لتشعر بأن هاتفك مختلف عن الآخرين، وأحد أسهل الطرق لوصول لخلفيات جيدة هو استخدام التطبيقات المتاحة للتحميل عبر جوجل بلاي.

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وتوجد طريقة أخرى للحصول على خلفيات جيدة عبر جوجل بلاي، وهي استخدام حزم الأيقونات الموجودة عليه، وفي العادة تأتي كل حزمة مع الخلفيات الخاصة بها والمناسبة لها.





اهم هذه التطبيقات :

1- تطبيق Abstruct:



ويعتبر Abstruct أحد التطبيقات الحديثة في هذا المجال، وقد تم تصميمه من قبل Hampus Olsson، وهو المصمم المسؤول عن خلفيات هواتف Oneplus المميزة.



2- تطبيق Resplash:



ويستخدم هذا التطبيق مكتبة خلفيات موقع Resplash المميز، وهو يضم أكثر من 100 ألف خلفية وهناك المزيد من الخلفيات تضاف يومياً.



3- Tapet:





ويقدم تطبيق Tapet أحد أكثر التجارب الفريدة عندما يتعلق الأمر بالخلفيات، وهذا لأنه لا يعطيك الخلفية بشكل ثابت، بل يسمح لك بالتعديل على الخلفية وتغييرها.

4- Vectorify Da home :





ويعتبر هذا التطبيق أحد التطبيقات المميزة على جوجل بلاي، يعتمد على تقديم خلفيات جاهزة لك، ولكن تصميم الخلفية كما ترغب.



5- تطبيق Walli:



ويأتي تطبيق Walli مجانًا عبر متجر جوجل بلاي، وهو يضم مجموعة من الأعمال المميزة لفنانين مستقلين يعرضون أعمالهم عبره.

6- Walp:



وبينما يأتي التطبيق مجانًا إلا أنه يعرض إعلانات داخله، يضم مجموعة كبيرة من الخلفيات المميزة وبعضها من شركات الهواتف المختلفة.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







