اليك افضل تطبيقات ويندوز ١١ لتبتدأ بهم عام ٢٠٢٢

الوكيل الإخباري - أطلقت مايكروسوفت في العام الماضي نظام ويندوز 11 ليكون أحدث نسخة من نظام التشغيل المحبوب للغاية والمنتشر حول العالم.





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واعتمدت الشركة على تطوير النظام البيئي المتكامل الخاص بأجهزتها وخدماتها مع ويندوز 11 بشكل أفضل. وبالتالي قامت بتطوير الكثير من الخدمات المتاحة للنظام مثل متجر التطبيقات وإتاحة تحميل تطبيقات أندرويد عبره.





تطبيق EarTrumpet

يرى البعض بأن لوحة التحكم في الصوت في ويندوز 11 ضعيفة ولا توفر لهم الكثير من الاختيارات، ويقوم Eartrumpet بحل هذه المشكلة.

ويوفر التطبيق مجموعة متقدمة من الاختيارات المختلفة التي تساعد على التحكم في درجات صوت التطبيقات التي تعمل في خلفية النظام.



تطبيق Tweeten

لا يمتلك تويتر تطبيقًا رسميًا منفصلًا في ويندوز بشكل عام، وبالتالي يحتاج محبو المنصة للتوجه إلى موقعها مباشرةً.

كما أن تطبيق TweetDeck المشهور غير متوفر أيضًا للويندوز، ويقدم Tweeten حلًا لهذه المشكلة حيث يوفر واجهة Tweetdeck ولكن بشكل مناسب أكثر لويندوز 11.



تطبيق Feedlab

يمتلك ويندوز 11 مجموعة كبيرة من تطبيقات جمع الأخبار والتي تعتمد على تقنية RSS، ولكن يمتاز Feedlab بكونه أحد أكثر التطبيقات قدرةً على التخصيص وإدارة نشرات الأخبار.

كما يحصل التطبيق على الكثير من التحديثات المستمرة لذلك لن لا تقلق من توقف الدعم أو اختفاءه من المتجر مباشرةً.

أدوات PowerToys

تأتي هذه الأدوات مطورة من مايكروسوفت بشكل رسمي لتوفر الكثير من اختيارات وإعدادات التخصيصات للمستخدمين المحترفين.

وهي تضيف الكثير من الميزات المختلفة للنظام والتي تجمعه يشبه نظام macOS في بعض الأحيان، كما توجد أدوات أخرى أكثر احترافية.

تطبيق Onenote

يحتاج الكثير من المستخدمين إلى تطبيق مناسب لأخذ الملاحظات وتسجيلها ومشاركتها بين أجهزتهم المختلفة.

ويقدم لك تطبيق Onenote هذه الميزة بشكل جيد وعملي للغاية، حيث تستطيع عبر التطبيق مشاركة الملاحظات بين هاتفك وحاسوبك المكتبي والمحمول بسهولة وبشكل مجاني.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية