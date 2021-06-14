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الإثنين، 14-06-2021 12:29 م

اليك الخطوات ... لمعرفة ربط مفتاح التوثيق الثنائي مع حساب فيسبوك وتويتر وجوجل

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الوكيل الإخباري - يمكنك استخدام مفتاح التوثيق الثنائي بالحاسوب الخاص بك لتؤكد هويتك ولتصل إلى بياناتك المخزنة خلف هذا المفتاح .

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ويوجد الكثير من الأنواع التجارية لمفاتيح التوثيق الثنائية من مختلف الشركات المشهورة والمعروفة، وجميعها تعمل بكفاءة ويكون الاختيار بين المميزات الإضافية والأسعار والتصميم المختلف.

 

كيفية ربط مفتاح التوثيق الثنائي مع حساب جوجل: 
قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل، ثم توجه إلى صفحتك الشخصية عبر الضغط على صورتك الشخصية في الجانب الأيمن للشاشة.
وبعد ذلك توجه إلى إعدادات الأمان، وإبحث عن قائمة تسجيل الدخول إلى جوجل، ثم اختار التفعيل ثنائي الخطوات. 
وعندما تدخل إلى قائمة التفعيل ثنائي الخطوات تجد أمامك ثلاثة اختيارات وهي إما أخذ نسخة احتياطية من التطبيقات أو ربط تطبيق التوثيق أو استخدام مفتاح توثيق آمن. 
وبعد ذلك تظهر لك قائمة تعرض الاختيارات التي يمكن استخدامها، ويجب أن تقوم بالضغط على مفتاح توثيق خارجي.
ثم قم بإتباع الخطوات التي تظهر أمامك على الشاشة.

 

استخدامه مع حساب تويتر: 
توجه إلى صفحة حساب تويتر الخاصة بك، ثم قم بالضغط علي المزيد في الجهة اليسرى من الشاشة ثم توجه إلى الخصوصية.
وبعد ذلك قم باختيار الأمان واختيار التوثيق ثنائي الخطوات، وتجد هنا ثلاثة اختيارات أمامك إما التوثيق عبر الرسالة النصية أو تطبيق التوثيق أو مفتاح الأمان. 
قم بالضغط على مفتاح الأمان ثم إتبع الخطوات والرسائل التي تظهر لك. 

 

استخدامه مع حساب فيسبوك: 

تستطيع أيضًا استخدام حساب التوثيق الثنائي مع تطبيق فيسبوك بسهولة، وذلك عبر الدخول إلى إعدادات الأمان في فيسبوك.
وعندما تصل إلى إعدادات الأمان قم بالضغط على رابط الأمان وتسجيل الدخول في الجهة اليسرى من الشاشة.
ثم قم بالبحث عن اختيار يدعى معامل التوثيق الثنائي، وبعد ذلك إضغط على تعديل ثم استخدام معامل التوثيق الثنائي.
ويمكنك من خلال هذه القائمة اختيار معامل التوثيق الثنائي الذي ترغب في استخدامه سواءً كان تطبيق توثيق أو عبر رسالة على الهاتف أو عبر مفتاح التوثيق الخارجي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 





 




 

 


 

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