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الأربعاء، 09-06-2021 12:41 م

اليك هذا التطبيق لإنشاء موقع إلكتروني مجاني

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الوكيل الإخباري - يقدم Weebly أحد أسهل طرق إنشاء موقع الكتروني مجاني، وهو يسمح لك بتصميم موقعك في أقل من عشر خطوات.

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اهم هذا الخطوات : 

 

1- التسجيل في Weebly: 

ويمكنك التوجه مباشرةً إلى Weebly، ثم تسجيل الدخول في الموقع بإستخدام حسابك أو تسجيل حساب جديد وهو مجاني. 
وبعد ذلك سيطلب منك Weebly تحديد نوع الموقع الذي ترغب في إنشائه، وإن كنت ترغب في متجر إلكتروني مع الموقع أم لا.

 

2-اختيار تصميم الموقع: 

ويقدم لك Weebly أكثر من 50 تصميم مختلف يمكنك الاختيار من بينها، وتقسم هذه التصميمات في أقسام مختلفة لتسهل عليك الاختيار. 
وتأتي تصميمات Weebly بشكل جميل وتصميم حديث مناسب لمختلف المواقع، بالإضافة إلى ذلك تستطيع تغير التصميم في أي وقت حتى بعد نشر الموقع.

 

3- الحصول على إسم الموقع: 

ويمكنك الآن اختيار إسم الموقع الجديد، والحصول على الرابط الخاص به إما على إستضافة Weebly أو من خدمات الاستضافة الأخرى.
وقبل أن تختار إسم الموقع يجب عليك أن تفكر مليًا، وهذا لأنك لا تستطيع تغيير إسم الموقع أو رابطه بعد النشر.
ويوفر Weebly استضافة مجانية للروابط، ولكن يكون الرابط على الشكل التالي: xxx.weebly.com، وهو مناسب في حالة إنشاء موقع الكتروني مجاني.

 

4- التعديل على تصميم الموقع: 
وهذا عن طريق واجهة التعديل السهلة التي تظهر أمامك، وتشبه الواجهة جميع تطبيقات تعديل الصور مثل فوتوشوب وغيره.
ولذلك حتى تغير شيئًا في التصميم، فإن كل ما تحتاجه هو الضغط على العنصر وتعديله سواءً كان صورة أو نص ما. 
ويمكنك إضافة عناصر جديدة عبر الشريط الجانبي الذي يظهر في الواجهة، وذلك عن طريق الضغط على العنصر ثم إضافته.

وتستطيع زيادة عدد صفحات الموقع كما ترغب من خلال قائمة Pages الموجودة في الشريط العلوي، وتوجد مجموعة من التصميمات المسبقة للصفحات التي يمكنك الاختيار منها بحسب استخدامك.

 

5- الاعتماد على التطبيقات : 
وتجد في الشريط العلوي صفحةً تدعى Apps، وهي عبارة عن التطبيقات التي يمكنك استخدامها في الموقع، ومنها تطبيق المتجر الإلكتروني.
ويمتلك Weebly أكثر من 300 تطبيق مختلف، ويأتي بعضها مدفوعًا والآخر مجاني. 

 

6- إضافة المتجر الإلكتروني:
ويمكنك أيضاً إضافة المتجر الإلكتروني من واجهة Weebly، ثم إضافة المنتجات التي ترغب في بيعها.
وإذا لم تقم بعمل متجر إلكتروني في الخطوة الأولى، فإنك تستطيع عمله من خلال الضغط على صفحة Products.
أو عبر قائمة التحكم في حسابك، ثم اختيار المتجر الإلكتروني، ويمكنك تصميم المتجر الإلكتروني بسهولة من خلال هذه القائمة.

 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 




 

 


 

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