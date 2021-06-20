امازون يطرح ميزة لحساب نسبة الدهون في الجسم

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة أن ماسح نسبة الدهون في الجسم من شركة أمازون يعمل بشكل أفضل من الطرق الأخرى المرهقة لحساب دهون الجسم.

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مسح الجسم هو إحدى ميزات خدمة الاشتراك في Amazon Halo Band، التي أعلنت عنها الشركة في شهر أغسطس الماضي.

وتعمل ميزة Halo Body من خلال كاميرات الهواتف الذكية، ويلتقط المستخدمون أربع صور لأجسادهم، ومن ثم يتم دمجها في صورة ثلاثية الأبعاد.



وبعد ذلك، تستخدم أداة أمازون التعلم الآلي لحساب نسبة الدهون في الجسم.

وعندما أطلقت أمازون Halo، قالت إنها أجرت دراسة داخلية للتحقق من صحة الميزة.

وتظهر النتائج أن الأداة يمكن أن تكون معيارًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى الحصول على مزيد من المعلومات حول أجسادهم.





ويمكن أن تكون نسبة الدهون في الجسم طريقة أكثر دقة لتقييم صحة أي شخص من وزنه.



كما يمكن أن يكون لشخصين من نفس الحجم كميات مختلفة من الدهون بالنسبة إلى وزنهما الإجمالي، وقد يكون لهما مخاطر صحية مختلفة نتيجة لذلك.

ومن المهم وجود بعض الدهون في الجسم، ولكن وجود نسبة عالية يرتبط بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية