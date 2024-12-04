 
الأربعاء 2024-12-04 01:45 م
 

انتظرها المستخدمون طويلا.. واتساب يطرح 'ميزة ثورية'

ن
تعبيرية
الأربعاء، 04-12-2024 12:23 م

الوكيل الإخباري-   يعمل تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، على إضافة ميزة جديدة للتسهيل على المستخدمين في مشاركة المحتوى مع تطبيقات أخرى.

اضافة اعلان


ومن التطبيقات التي يعمل "واتساب" على تسهيل مشاركة محتوى المستخدمين مباشرة معها "إكس" (تويتر سابقًا) و"إنستغرام"، وفقًا لموقع "WABetaInfo" الذي يغطي أخبار "واتساب" وتحديثاته الخاضعة للتجربة.

 

يعمل تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، على إضافة ميزة جديدة للتسهيل على المستخدمين في مشاركة المحتوى مع تطبيقات أخرى.


ومن التطبيقات التي يعمل "واتساب" على تسهيل مشاركة محتوى المستخدمين مباشرة معها "إكس" (تويتر سابقًا) و"إنستغرام"، وفقًا لموقع "WABetaInfo" الذي يغطي أخبار "واتساب" وتحديثاته الخاضعة للتجربة.

 

العربية 

 

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

زيت الزيتون

أخبار محلية الزراعة توضح تفاصيل ضبط زيت زيتون مغشوش

ارادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بالموافقة على معدل نظام موظفي "البلقاء التطبيقية"

نه

فن ومشاهير كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا بإعلان مفاجئ- صور

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الحكومة تهيب بالأردنيين المقيمين والمتواجدين في كوريا

تعبيرية

أسواق ومال أسهم أوروبا تحبس أنفاسها قبل تصويت هام في فرنسا

مركز البحوث الزراعية

أخبار محلية ورشة عن" بناء القدرات في حزم الابتكار والاستعداد للتوسع" بالمركز الوطني للبحوث الزراعية

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بالوعظ والإرشاد في إقليم الجنوب

ا

شؤون برلمانية العرموطي ينتقد صمت الحكومة على التهديدات الإسرائيلية بحق الأردن



 




الأكثر مشاهدة