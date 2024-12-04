انتظرها المستخدمون طويلا.. واتساب يطرح 'ميزة ثورية'

ومن التطبيقات التي يعمل "واتساب" على تسهيل مشاركة محتوى المستخدمين مباشرة معها "إكس" (تويتر سابقًا) و"إنستغرام"، وفقًا لموقع "WABetaInfo" الذي يغطي أخبار "واتساب" وتحديثاته الخاضعة للتجربة.
ومن التطبيقات التي يعمل "واتساب" على تسهيل مشاركة محتوى المستخدمين مباشرة معها "إكس" (تويتر سابقًا) و"إنستغرام"، وفقًا لموقع "WABetaInfo" الذي يغطي أخبار "واتساب" وتحديثاته الخاضعة للتجربة.
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