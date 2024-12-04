انتظرها المستخدمون طويلا.. واتساب يطرح 'ميزة ثورية'

الوكيل الإخباري- يعمل تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، على إضافة ميزة جديدة للتسهيل على المستخدمين في مشاركة المحتوى مع تطبيقات أخرى.

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ومن التطبيقات التي يعمل "واتساب" على تسهيل مشاركة محتوى المستخدمين مباشرة معها "إكس" (تويتر سابقًا) و"إنستغرام"، وفقًا لموقع "WABetaInfo" الذي يغطي أخبار "واتساب" وتحديثاته الخاضعة للتجربة.

يعمل تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، على إضافة ميزة جديدة للتسهيل على المستخدمين في مشاركة المحتوى مع تطبيقات أخرى.



ومن التطبيقات التي يعمل "واتساب" على تسهيل مشاركة محتوى المستخدمين مباشرة معها "إكس" (تويتر سابقًا) و"إنستغرام"، وفقًا لموقع "WABetaInfo" الذي يغطي أخبار "واتساب" وتحديثاته الخاضعة للتجربة.