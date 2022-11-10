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الخميس، 10-11-2022 12:04 م

انستغرام يتيح جدولة النشر لمدة 75 يوماً .. اليك خطوات التطبيق

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الوكيل الإخباري-أتاح تطبيق «إنستغرام»، التابع لشركة «ميتا»، ميزة جديدة من شأنها إمكانية جدولة النشر لمدة 75 يوماً.

وتتيح الميزة الجديدة لأصحاب الحسابات الاحترافية جدولة منشوراتهم دون الحاجة إلى استخدام Meta Creator Studio، أو خدمات تابعة لتطبيقات أخرى خارجية، التي كان مستخدمو «إنستغرام» يلجؤون إليها في حال أرادوا الجدولة.

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ويستطيع المستخدم الاستفادة من الميزة الجديدة عبر إنشاء منشور جديد، ثم الانتقال إلى «الإعدادات المتقدمة» بالتطبيق، والتبديل إلى اختيار «جدولة هذا المنشور»، ثم تحديد الوقت والتاريخ المستهدف، والعودة إلى المنشور واختيار «جدولة».


ويستطيع المستخدم رؤية المنشورات المجدولة في قسم «المحتوى المجدول» في «إنستغرام»، كما يتاح له إمكانية إعادة جدولة المحتوى إذا لزم الأمر.


ولم يذكر «إنستغرام»، متى أو ما إذا كانت الحسابات العادية ستتمكن من الوصول إلى أداة الجدولة داخل التطبيق.


لكن تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأي شخص التبديل لحساب احترافي بالانتقال إلى إعدادات حسابه.

 

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