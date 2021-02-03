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الأربعاء، 03-02-2021 12:49 م

انستغرام يضيف ميزة الحذف مؤخرا

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الوكيل الإخباري _ طرح موقع انستغرام المملوك لشركة فيسبوك، ميزة جديدة لمستخدميه تسمى recently deleted أو الحذف مؤخرا ، وذلك فى خطوة لحماية مشاركات المستخدمين من الهاكرز والمخترقين والمحافظة عليها من السرقة. 


حيث ستمنح هذه الميزة المستخدمين الحذف مؤخرا في انستغرام،  فرصة 30 يوما عند نيتهم حذف صور أو فيديوهات معينة، ولكن هذه الصور ستظهر للمستخدمين الآخرين على أنه قد تم حذفها بالفعل وأنهم لا يستطيعون نسخها أو سرقتها. 

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وتعد ميزة الحذف مؤخرا  وسيلة حماية إضافية ضد الهاكرز والمخترقين الذين يستهدفون حسابات المستخدمين بشكل متكرر. 


وعند تفعيل ميزة الحذف مؤخرًا ، سيتطلب من المستخدمين إثبات هويتهم عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني قبل أن يتمكنوا من استعادة مشاركة المحتوى أو إزالته نهائيًا، وتعتبر الخطوة الإضافية هي أساسًا شكل من أشكال التحقق المكون من خطوتين لإزالة المشاركات من التطبيق. 

 

المصدر : صدى البلد 


 




 

 


 

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