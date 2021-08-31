انسحاب أصحاب المشاريع الصغيرة من أمازون

الوكيل الإخباري - ترك “آرون كيرسون” عمله في أمازون في عام 2015، بعدما كان يعمل في قسم تطوير الأعمال في الشركة، وبعدها بدأ في استغلال خبرته في خوارزميات البيع لإنشاء شركته الخاصة بالتعاون مع زوجته، وهي Pacific Northwest Components.

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وتخصصت شركة “كيرسون” في بيع مقاود، رافعات، ومكونات الدراجات عمومًا خصوصًا الدراجات الجبلية. وقد حققت شركته نجاحًا مقبولًا، قبل أن تأتي جائحة كوفيد-19 وتؤثر على جميع الصناعات تقريبًا.



وحسبما كان يرى “كيرسون” فإن شركة أمازون كانت تسبب كثير من المشاكل في هذا القطاع. إلى جانب كثير من القطاعات الأخرى. خصوصًا إن شركات مثل نايكي، آيكيا وبريكين ستوك قد أزالت منتجاتها من على المنصة، إلى جانب شركتها بالطبع.

اتخذ “كيرسون” قراره بإزالة جميع منتجات شركته، والتي تعرف اختصارًا باسم PNW، من منصة أمازون للتجارة الإلكترونية. وقد أراد أن يبدأ في توزيع تلك المنتجات على متاجر الدراجات المحلية بدلًا من ذلك.



وكان يعرف أن إزالته لمنتجاته من على المنصة سيسبب نقص في المبيعات بنسبة 30%. وهي المبيعات التي كانت تأتي من المنصة. لكن بدلًا من ذلك ستستفيد شركته من أكثر من ناحية، بما في ذلك الإشراف المباشر على خدمة العملاء، المترجعات، والمزيد.



وعند تفشي فيروس كوفيد-19 تأثرت جميع القطاعات تقريبًا. بما في ذلك الدراجات، ومعظم مصنعي قطع الدراجات عمومًا يقعون في قارة آسيا. وبعدما كانت البضائع تحتاج لحوالي 45 يوم لكي تصل إلى PNW من تايوان، أصبحت تحتاج لقرابة المئتي يوم.

وبمرور الوقت بدأت شركة PNW، وعشرات من الشركات الأخرى من الانسحاب منها نظرًا لكل تلك المشاكل. كما أنها لم تكن متعاونة مع بائعي قطع الدراجات الآخرين. ولعل السبب الوحيد لبقائهم عليها كان زيادة المبيعات.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية