اهم الأسباب التي تدفعك للتوقف عن استخدام تيليجرام

الوكيل الإخباري - أصبح تيليجرام أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي السريعة في الآونة الأخيرة، وازدادت شهرته كثيرًا بعد أزمة واتساب الأخيرة.

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وذلك لأن الكثيرين حول العالم يعتقدون بأن تيليجرام أكثر أمنًا من واتساب، كما أنه يقدم مجموعة من المميزات الإضافية الغير موجودة في واتساب.

لذلك إليك أهم الأسباب التي تدفعك للتوقف عن استخدام تيليجرام:

1- محادثات تيليجرام ليست مشفرة بشكل افتراضي

تفتخر المنصة بكونها تشفر جميع المحادثات من الطرفين، ويعني هذا أن المحادثة تبدأ من هاتفك وتكون مشفرة وتصل إلى المستقبل ويتم فك تشفيرها في جهاز المستقبل مثل تطبيق سيجنال.



2- المنصة تجمع المعلومات عن جهات الإتصال

تجمع المنصة معلومات عن جهات الاتصال الخاصة بك، وتضم هذه المعلومات رقم الهاتف بالإضافة إلى اسم جهة الاتصال.

ولذلك عندما تبدأ إحدى جهات الاتصال المسجلة لديك في استخدام المنصة، فإنك تتلقى تنبيهًا بذلك.

3- دعم تيليجرام الفني الضعيف

لا تستطيع التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء أو الدعم الفني الخاص بالمنصة، وذلك لأنها لا تمتلك فريقًا مخصصًا لها.

وبدلًا من ذلك تعتمد المنصة على ثلاثة اختيارات رئيسية، حيث يمكنك التواصل مع أحد المتطوعين لحل مشكلتك، أو قراءة صفحة FAQ، أو التواصل مع حساب المنصة في تويتر.



4- سياسات تمويل غير واضحة

تهدف جميع التطبيقات إلى الحصول على الأموال وتحقيق الأرباح عبر استخدامك للتطبيق، وهذا ما تقوم به منصة مثل فيسبوك أو إنستغرام.

ولكن لا تعلن المنصة عن طرق الربح المادي الخاصة بها، بل تترك الأمر مجهولًا.

وقد خرج أحد مؤسسي الشركة قائلًا بأن تيليجرام تبدأ قريبًا في توليد الأرباح، وذلك دون توضيح لطريقة الربح هذه.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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