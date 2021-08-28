اهم المواقع الكترونية التي تساعد رواد الاعمال

الوكيل الإخباري - أصبحت ريادة الأعمال سمة العصر الحديث، لذلك ظهرت مجموعة من مواقع رواد الأعمال، وتساعدهم هذه المواقع على بدء رحلتهم والنجاح.





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ويقدم كل موقع خدمة مختلفة تساعد رواد الأعمال، حيث توفر لك بعض المواقع منصة لبيع منتجاتك.



كما يمكنك الحصول على نصائح ومعلومات من خبراء هذه المواقع، بالإضافة للحصول على التمويل الذي تحتاجه حتى تبدأ رحلتك.

موقع Kickstarter

ربما مررت بهذا الموقع سابقًا في إحدى رحلاتك عبر الإنترنت، ويعمل هذا الموقع كمنصة لبيع المنتجات المبدعة.

ويمكنك عبر هذه المنصة البدء في عرض المنتج الخاص بك وطلب دعم من المستثمرين أو المستخدمين قبل أن يصبح لديك منتجًا حقيقيًا.

Github

يعتبر Github بديلًا لمنصة فيسبوك ولكن للمطورين والمبرمجين بشكل خاص، حيث تستطيع عبر هذه المنصة أن تنشر الكود الذي برمجته ليراه الجميع.

كما تستطيع عبر المنصة الاستفادة من نصائح الخبراء والتعرف على المبرمجين الآخرين الموجودين داخلها.

مجلة Entrepreneur

يمكنك أن تبحث عن قصص النجاح التي تحتاجها لتعطيك الدفعة اللازمة عبر هذه المجلة.

وتضم المجلة مجموعة كبيرة من المقالات المتعلقة بريادة الأعمال والنجاح فيها والتغلب على الصعاب ونظريات العمل بشكل مستمر.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية