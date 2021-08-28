السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

اليونان: غرق سفينة شحن بعد اصطدامها بجزر صخرية

الأمن العام : تابعنا اختفاء شخص من جنسية عربية والتحقيقات أثبتت تعرضه للقتل

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

شركس : ندعو المواطنين لتجاهل شائعات مناهضي التطعيم

لبنان.. توقيف مركب سوري داخل المياه الإقليمية

الحكومة : المصادقة على موازنة البلديات الشهر المقبل

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الملك يلتقي رئيـس مجلس الوزراء الكويتي ضمن أعمال مؤتمر بغداد

لجنة الاوبئة : احتكار المطاعيم يؤخر انتهاء الجائحة

السبت، 28-08-2021 01:24 م

اهم المواقع الكترونية التي تساعد رواد الاعمال

رئيسي-2-min


الوكيل الإخباري - أصبحت ريادة الأعمال سمة العصر الحديث، لذلك ظهرت مجموعة من مواقع رواد الأعمال، وتساعدهم هذه المواقع على بدء رحلتهم والنجاح. 

اضافة اعلان

ويقدم كل موقع خدمة مختلفة تساعد رواد الأعمال، حيث توفر لك بعض المواقع منصة لبيع منتجاتك.


كما يمكنك الحصول على نصائح ومعلومات من خبراء هذه المواقع، بالإضافة للحصول على التمويل الذي تحتاجه حتى تبدأ رحلتك.

 

موقع Kickstarter

ربما مررت بهذا الموقع سابقًا في إحدى رحلاتك عبر الإنترنت، ويعمل هذا الموقع كمنصة لبيع المنتجات المبدعة.
ويمكنك عبر هذه المنصة البدء في عرض المنتج الخاص بك وطلب دعم من المستثمرين أو المستخدمين قبل أن يصبح لديك منتجًا حقيقيًا.

 

Github

يعتبر Github بديلًا لمنصة فيسبوك ولكن للمطورين والمبرمجين بشكل خاص، حيث تستطيع عبر هذه المنصة أن تنشر الكود الذي برمجته ليراه الجميع.
كما تستطيع عبر المنصة الاستفادة من نصائح الخبراء والتعرف على المبرمجين الآخرين الموجودين داخلها.

 

مجلة Entrepreneur

يمكنك أن تبحث عن قصص النجاح التي تحتاجها لتعطيك الدفعة اللازمة عبر هذه المجلة.
وتضم المجلة مجموعة كبيرة من المقالات المتعلقة بريادة الأعمال والنجاح فيها والتغلب على الصعاب ونظريات العمل بشكل مستمر. 

 

  المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fe46acb0-0777-11ec-bfff-2cf8f01899e8

بعد طول انتظار أمازون تدخل مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا

google-scaled-1-1024x683

كيفية وضع كلمة مرور لسجل نشاط جوجل

3772970_1515658567

تويوتا توقف خدمة e-Palette

1-893415

آبل تطلق برنامج جديد لخدمة آيفون 12 لمعالجة مشكلات الصوت

image_2021-08-26_203857

يوتيوب.. حذف مليون فيديو يضم معلومات مضللة وخطيرة عن فيروس كورونا

140-232333-abot-830m-internet-users-in-china_700x400

مليار مستخدم لشبكة الإنترنت في الصين

أخبار متعلقة
google-scaled-1-1024x683

كيفية وضع كلمة مرور لسجل نشاط جوجل