ايلون ماسك يضرب من جديد.. وصورة تجتاح مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - لا يكف الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن إثارة الجدل وإسالة الأقلام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. أما آخر أثاره فزوبعة اجتاحت منصة تويتر خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورة غريبة له.



فقد ظهر مالك "العصفور الأزرق" الرجل المثير للجدل طفلاً صغيراً يرتدي قميصًا أبيض وأزرارًا بنية اللون، مع قصة شعر مميزة.

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إلا أن الغريب في تلك الصورة التي اجتاحت تويتر أن مصدرها ليس الألبوم العائلي لماسك، بل "الذكاء الاصطناعي".



فقد نشر تلك الصورة مغرد على تويتر عبر مساعدة الذكاء الاصطناعي لـ"فبركتها"

If you had a Time Machine, would you be able to go back and do what needed to be done? pic.twitter.com/FgPMKxGKHp June 6, 2023

لبنان 24

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