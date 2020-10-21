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الأربعاء، 21-10-2020 01:33 م

بأكبر دعوى قضائية منذ عقدين.. أميركا تقاضي غوغل

شركة-جوجل


الوكيل الاخباري - بعد ان حققت شركة غوغل عائدات بلغت 162 مليار دولار في عام 2019، رفعت وزارة العدل الأميركية و11 ولاية دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد محرك البحث بتهمة انتهاك القانون في استخدام قوتها السوقية في صد منافسيها، وذلك ضمن معركة قانونية من المحتمل أن تستغرق سنوات.

قد اتهم السناتور الجمهوري "جوش هاولي" وهو أحد أشد ناقدي شركة غوغل، الشركة بالاحتفاظ بالقوة من خلال وسائل غير قانونية، واصفاً الدعوى بأنها أهم قضية لمكافحة الاحتكار في جيل كامل.

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وتَعِد الدعوى القضائية التي رفعت يوم الثلاثاء، بأن تكون أكبر قضية ضد الاحتكار خلال جيل، وذلك مقارنةً بالدعوى التي رُفعت ضد شركة مايكروسوفت في عام 1998، وقضية عام 1974 ضد AT&T التي أدت إلى تفكك "نظام بل" Bell System.


وتجادل وزارة العدل بأن غوغل قد أبرمت عقودا استثنائية مع شركات تصنيع الهواتف لتحميل محرك البحث الخاص بها مسبقًا على الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد من ألفابت.

 

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