الإثنين 03-10-2022
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عمان منسقا لتحالف المدن العربية ضد العنصرية والتمييز
تأخر تزويد كتاب الثقافة الاسلامية في بعض المدارس الخاصة.. والتربية توضح
الضريبة: 380 ألف فاتورة محملة عبر تطبيق "فواتيري"
استمرار شكاوى دوام الفترة المسائية لطلبة التوجيهي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة تمويل موديلات 2023 بالتعاون مع بنك صفوة الاسلامي
Fresh Del Monte و Decapolis يوقعون شراكة لتوفير حلول تتبع للقطاع الإنتاجي باستخدام نظام Blockchain
"الأميرة سمية للتكنولوجيا" تفوز بالمركزين الأول والثالث بمسابقة الهاكاثون للجامعات العربية والإفريقية في التغير المناخي
بنك الإسكان يطلق مزايا جديدة على منتج قرض الأعمال بسعر فائدة منافس وتمويل يصل إلى 100ألف دينار
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