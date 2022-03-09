بافيت يعود لقائمة أغنى 5 أشخاص.. ومؤسس فيسبوك يخسر نصف ثروته

الوكيل الاخباري-

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استعاد "حكيم أوماها"، الملياردير، وارن بافيت مقعده بين أغنى 5 أشخاص في العالم، بعد الخسائر الفادحة التي مني بها فاحشو الثراء حول العالم، منذ تراجع وباء كورونا عالمياً، وزيادة اضطرابات أسواق الأسهم على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.وبلغت ثروة المستثمر الأسطوري البالغ من العمر 91 عاماً، نحو 117 مليار دولار لتضعه خلف إيلون ماسك وجيف بيزوس وبرنارد أرنو وبيل غيتس في قائمة أثرياء العالم، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".وعلى عكس جميع المليارديرات العشرة الكبار في قائمة أثرياء العالم، كان بافيت الرابح الوحيد بنحو 7.8 مليار دولار في عام 2022.