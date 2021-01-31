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الأحد، 31-01-2021 01:01 م

بالخطوات .. كيفية تخصيص خلفية دردشة في تطبيق سيجنال

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الوكيل الإخباري _ أضاف تطبيق سيجنال ميزة جديدة لخلفيات الدردشة المخصصة لتطبيقات Android وiOS، حيث تشبه الميزة إلى حد ما واتساب الذي يسمح للمستخدمين بتعيين خلفيات دردشة مخصصة لمحادثات معينة.

حيث يمكن لمستخدم تطبيق سيجنال إما اختيار خيارات الخلفية المحددة مسبقًا أو استخدام أي صورة محفوظة على هواتفهم الذكية واستخدامها كخلفية للدردشة.

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كما يوفر خيار تعتيم الخلفية قليلاً لتحسين إمكانية القراءة.

 

اليك كيفية تخصيص خلفية دردشة فى تطبيق سيجنال :

 

1. افتح تطبيق Signal وتوجه إلى أي نافذة دردشة


2. الآن، انقر فوق اسم جهة الاتصال لفتح إعدادات الدردشة


3. قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار خلفية الدردشة


4.اضغط على تعيين خلفية ثم حدد الخيار اختر من الصور

5. يمكنك أيضًا تعتيم الخلفية عن طريق تشغيل تبديل الصورة الباهتة.


6.بمجرد الانتهاء من ذلك، انقر فوق خيار تعيين خلفية الشاشة

المصدر : اليوم السابع 


 




 

 


 

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