بالخطوات .. كيف تظهر غير متصل على فيسبوك وأنت نشط

الوكيل الإخباري _ يتساءل الكثير من الاشخاص عن كيفية ظهور البعض غير متصلين على الرغم من اتصالهم على تطبيق فيسبوك .



حيث ان هناك 4 أماكن للتحكم بحالة حسابك على فيسبوك، فهناك تطبيق ماسنجر ودردشة موقع فيسبوك على المتصفح، وهناك كذلك تطبيقات فيسبوك وماسنجر.



ويمكنك الظهور غير متصل للمستخدمين عندما لا يكون لديك رغبة بالتحدث مع الاشخاص ترغب في الدردشة معهم من خلال الخطوات الاتية :

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كيف تظهر غير متصل على فيسبوك ماسنجر عند استخدام متصفح الإنترنت؟



1- انقر على اختصار تطبيق ماسنجر على الجانب الأيسر من الشاشة.

2- انقر على أيقونة التروس أعلى يسار شريط ماسنجر ثم اختر “الإعدادات”.

3- قم بإلغاء خاصية “عرض متى تكون نشطاً”، عن طريق تمرير الشريط نحو اليسار.



كيف تظهر غير متصل على تطبيق فيسبوك على الهاتف؟

1- افتح تطبيق فيسبوك على الهاتف.

2- انقر على الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى اليمين.

3- انقر على “الإعدادات والخصوصية”

/Settings & Privacy”، ثم انقر على “الإعدادات/Settings”.

4. انقر على “حالة النشاط/Active Status” في قسم الخصوصية.

5- قم بإيقاف “عرض متى تكون نشطاً”، عن طريق تمرير الشريط نحو اليسار ثم التأكيد بالنقر على “الإيقاف”.



كيف تظهر غير متصل على تطبيق ماسنجر على الهاتف؟

1- افتح تطبيق فيسبوك ماسنجر على هاتفك.

2- انقر على صورة ملفك الشخصي أعلى يسار الشاشة.

3- انقر على “حالة النشاط/Active Status”.

4- قم بإيقاف “عرض متى تكون نشطاً” عن طريق تمرير الشريط نحو اليسار ثم التأكيد بالنقر على “الإيقاف”.

المصدر : الامارات نيوز



