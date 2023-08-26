بالذكرى الـ 28 لتأسيس ويندوز .. بيل غيتس يشارك فيديو نادر

الوكيل الإخباري- احتفل الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، عبر منصة "إكس" تويتر سابقاً، بالعيد الـ 28 لـ "ويندوز"، ونشر فيديو قديماً يرقص فيه على المسرح مع أصدقائه.



وكتب في التعليق "بعض الذكريات تبقى معك إلى الأبد، وبعضها يتابعك عبر الإنترنت لمدة 28 عاماً، عيد ميلاد سعيد يا ويندوز".



وتم إطلاق نظام التشغيل Windows 95 في 24 أغسطس (آب) 1995، وشهد حفل إطلاق نظام التشغيل الجديد حضور شخصيات مهمة في صناعة التكنولوجيا، إذ ظهر في الفيديو بيل غيتس وهو يرقص بفرح مع شركائه السابقين، ومن بينهم ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت.

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وحظي المنشور باهتمام وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شاهده 8 ملايين شخص بعد ساعات من نشره.