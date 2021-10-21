باي بال تتطلع إلى تعزيز عروض التجارة الإلكترونية

الوكيل الإخباري - عرضت شركة باي بال شراء منصة بنترست مقابل 45 مليار دولار، وهو مزيج يمكن أن يبشر بمزيد من التكنولوجيا المالية وشبكات التواصل الاجتماعي في التجارة الإلكترونية.





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ويكون هذا أكبر استحواذ لشركة وسائط اجتماعية، متجاوزًا شراء شركة مايكروسوفت بقيمة 26.2 مليار دولار لمنصة لينكدإن في عام 2016.



وتأتي محادثات الصفقة في الوقت الذي يشتري فيه المتسوقون عبر الإنترنت بشكل متزايد العناصر التي يرونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وغالبًا ما يتابعون المؤثرين عبر منصات مثل إنستاجرام وتيك توك. ويسمح الحصول على بنترست لباي بال بالاستحواذ على المزيد من نمو التجارة الإلكترونية وتنويع دخلها من خلال عائدات الإعلانات.



ويأمل مزود المدفوعات عبر الإنترنت في التفاوض بنجاح والإعلان عن الصفقة بحلول الوقت الذي يعلن فيه عن أرباحه ربع السنوية في 8 نوفمبر.



ويكون هذا الدمج إيجابيًا بشكل كبير لمبادرات باي بال المستمرة لتحقيق الدخل على جانبي منصات التجار والمستهلكين، خاصةً إذا تم دمج منصة التجارة الاجتماعية الخاصة ببنترست مع الذكاء الاصطناعي لأداة Honey في تطبيق الوجهة لباي بال.



وكانت عملاقة المدفوعات من بين الفائزين الكبار في وباء فيروس كورونا، حيث استخدم المزيد من الناس خدماتها للتسوق عبر الإنترنت ودفع الفواتير. وقد ارتفعت أسهمها بنحو 36 في المئة في الأشهر الـ 12 الماضية، مما منحها رأسمال سوقي يقارب 320 مليار دولار.

ومع تخفيف الإغلاق، حذرت بنترست من تباطؤ نمو المستخدمين، خاصة في الولايات المتحدة، أكبر أسواقها. وقالت إنها تتوقع نمو الإيرادات بشكل أساسي من خلال المشاركة الأعمق مع المستخدمين الحاليين بدلاً من تسجيل مستخدمين جدد.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية