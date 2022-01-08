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السبت، 08-01-2022 03:27 م

باي بال تستكشف إطلاق عملتها المشفرة المستقرة

شركة-باي-بال


الوكيل الإخباري - تستكشف شركة باي بال إطلاق عملتها المشفرة المستقرة كجزء من دفع العملة المشفرة، وفقًا للشركة، التي أكدت التطور بعد اكتشاف دليل على هذه الخطوة داخل تطبيقها لجهاز آيفون.

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وقال خوسيه فرنانديز دا بونتي، نائب الرئيس للعملات المشفرة والعملات الرقمية في باي بال، في بيان: نحن نستكشف عملة مشفرة مستقرة. عندما نسعى إلى المضي قدمًا، فإننا نعمل عن كثب مع المنظمين المعنيين.

وتعتبر العملات المشفرة المستقرة هي عملات رقمية مدعومة ومسعرة بقيمة عملة أو سلعة حالية. وعادة ما تكون أكثر استقرارًا من نظيراتها اللامركزية.

وتم اكتشاف الدليل على استكشاف الشركة لبناء عملة مشفرة مستقرة لأول مرة في تطبيق باي بال بواسطة المطور ستيف موسر.


وتظهر التعليمات البرمجية والصور المخفية العمل على ما يسمى عملة PayPal Coin. كما تشير التعليمات البرمجية إلى أن هذه العملة مدعومة بالدولار الأمريكي.


وقالت متحدثة باسم الشركة إن الصور والتعليمات البرمجية الموجودة داخل التطبيق نشأت من حدث هاكاثون داخلي حديث داخل قسم البلوك تشين والعملات الرقمية والمشفرة في الشركة. وهذا يعني أن الشعار النهائي والاسم والميزات يمكن أن تتغير في المنتج العام.

وتعتبر العملات المشفرة المستقرة هي عملات رقمية مدعومة ومسعرة بقيمة عملة أو سلعة حالية. وعادة ما تكون أكثر استقرارًا من نظيراتها اللامركزية.

وتم اكتشاف الدليل على استكشاف الشركة لبناء عملة مشفرة مستقرة لأول مرة في تطبيق باي بال بواسطة المطور ستيف موسر.
وتظهر التعليمات البرمجية والصور المخفية العمل على ما يسمى عملة PayPal Coin. كما تشير التعليمات البرمجية إلى أن هذه العملة مدعومة بالدولار الأمريكي.

 

وقالت متحدثة باسم الشركة إن الصور والتعليمات البرمجية الموجودة داخل التطبيق نشأت من حدث هاكاثون داخلي حديث داخل قسم البلوك تشين والعملات الرقمية والمشفرة في الشركة. وهذا يعني أن الشعار النهائي والاسم والميزات يمكن أن تتغير في المنتج العام.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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