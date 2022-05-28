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السبت، 28-05-2022 12:07 م

باي بال تسرح الموظفين لتقليل التكاليف

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الوكيل الإخباري - بدأت شركة باي بال تسريح الموظفين الذين عملوا في إدارة المخاطر والعمليات هذا الأسبوع بالتزامن مع سعيها لتعزيز الأرباح بعد ركود النمو في الإنفاق عبر منصتها في الأرباع الأخيرة.

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وسرحت الشركة العشرات من الموظفين الذين عملوا في شيكاغو وأوماها ونبراسكا وتشاندلر بولاية أريزونا. كما أعلنت باي بال هذا الشهر عن خطط لتسريح أكثر من 80 شخصًا بشكل دائم في مقرها في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.


وقالت الشركة في بيان: تقيم باي بال كيفية عملها باستمرار لضمان استعدادها لتلبية احتياجات عملائها والعمل بأفضل هيكل وعمليات لدعم أولويات أعمالها الاستراتيجية مع استمرارها في النمو والتطور.


وارتفع الإنفاق عبر منصاتها بنسبة 15٪ فقط في الربع الأول إلى 323 مليار دولار، وهي أصغر زيادة في خمس سنوات.


وأعاقت اضطرابات سلسلة التوريد مشتريات التجارة الإلكترونية. كما عاد المزيد من المستهلكين إلى التسوق داخل المتاجر مع انحسار الوباء. بالإضافة إلى ذلك نقلت eBay، الشركة الأم السابقة للشركة، المدفوعات بعيدًا عن منصة باي بال.


وارتفع عدد موظفي الشركة في السنوات الأخيرة ليصبح لديها 30900 موظف في نهاية العام الماضي، بزيادة 33٪ عن مستويات ما قبل الوباء.


وقالت الشركة في الشهر الماضي إنها تعمل على تحسين القدرة على زيادة الإيرادات بشكل أسرع من النفقات.


وبدأت الشركة بتبسيط نموذجها التشغيلي قبل الوباء. ولكن الارتفاع الكبير في الأحجام عبر منصتها في الأيام الأولى من تفشي المرض أجبرها على تأجيل هذا العمل.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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