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السبت، 03-10-2020 12:08 م

بخطوات بسيطة.. تخلص من إعلانات فيسبوك المزعجة

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الوكيل الإخباري _ تعد الاعلانات التي يعرضها فيسبوك من اكثر الامور التي تزعج مستخدمي التطبيق ، حيث ان فيسبوك يقوم بتحليل بيانات المستخدمين بناء على التفضيلات التى يقومون بتحديدها مثل إعجابهم بمنتج معين أو ماركة معينة، أو عند رغبتهم في متابعة عدد من المنتجات التى يحتاجونها بالإضافة إلى التعليق أوإبداء الاستعداد بشراء بعض المنتجات ، ليبدأ باقتراح المنتجات والماركات التى تقوم أصحابها بالدفع لفيسبوك على المستخدمين حسب تفضيلاتهم. 

وغالبا ما تزعج هذه الاعلانات المستخدمين وتفرض عليهم المزيد من المنتجات التى لا تريدونها ، اليك ابرز الخطوات التى يمكن للمستخدمين القيام بها لعدم رؤية الاقتراحات الإعلانية من فيسبوك: 

- اضغط على  المثلث الصغير في أعلى الزاوية اليمنى في التطبيق من صفحتك على Facebook ، ثم حدد الإعدادات. 

اضافة اعلان

- حدد الإعلانات من القائمة الموجودة في اليمين .

- اضغط على اهتماماتك أو Interests  وقم بإزالة جميع الاهتمامات من ملفك الشخصي. 

- اضغط على معلوماتك أو Information  وقم بضبط الفئات التي تنطبق عليك فقط . 

- قم بإزالة من لا تريد تمييزهم في ملفك الشخصي، حيث  يمكن أن يكون عمرك أو تعليمك أو حالة علاقتك أو معلومات أكثر تحديدًا ، مثل ما إذا كنت مالك لهاتف آيفون  iPhone أو تسافر بشكل دائم.

- اضغط على إعدادات الإعلان للسماح أو حظر استخدام ما يسمى ب البيانات من الشركاء  او data from partners ، وإذا سمحت بذلك ، فسيستخدم فيسبوك معلومات البحث الخاصة بك من مواقع الويب الأخرى لعرض إعلانات أكثر صلة. 

- هناك شيء واحد يجب أن تكون على دراية به، وهو إذا لم تسمح باستخدام معلومات البيانات من الشركاء ، فسيظل فيسوك يحتفظ بالبيانات التي لديه عنك لعرض الإعلانات المستهدفة.

- اضغط على إخفاء موضوعات الإعلانات لتحديد أي مواضيع تريد تجنبها تمامًا. 

- بعد تعديل هذه الإعدادات ، سيعرض لك  فيسبوك إعلانات بشكل أقل مما يقلل من تلك مشكلة إزعاج الإعلانات بالنسبة لك. 

المصدر : صدى البلد

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