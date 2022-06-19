الأحد 19-06-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 19-06-2022 01:58 م

بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات التي يعرفها غوغل عنك؟

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الوكيل الإخباري - هل فكرتِ، يومًا، في مقدار ما يعرفه محرك البحث "غوغل" عنكِ؟ لا داعي للقلق، إذ رغم كل ما يعرفه عنكِ يمكنك حذف كل شيء تقريبًا شاركته مع "غوغل"، واستعادة بعض خصوصيتك على الأقل، حيث إن محرك البحث الشهير يمكنه معرفة كل ما في صندوق بريدك، وسجل الخرائط، ومشاهدات "يوتيوب"، وغير ذلك الكثير من ملف المعلومات الخاصة بكِ. 

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إخفاء عنوانك ورقم هاتفك 
هل سبق لكِ أن عثرتِ على رقم هاتفك أو عنوانك أو أي تفاصيل خاصة أخرى عبر الإنترنت؟ إنه أمر مقلق لكن يمكنكِ أن تطلبي من "غوغل" التوقف عن عرض أشياء كثيرة، بما في ذلك مثلاً معلومات الاتصال الشخصية، وأرقام بطاقات الائتمان، ورقم الضمان الاجتماعي الخاص بكِ، لذا إذا كنتِ تريدين تقديم طلب حذف هذه المعلومات من "غوغل"، فاتبعي الخطوات الآتية: 
• التحقق من المتطلبات على صفحة إزالة بحث "غوغل". 
• بعد التأكد من أهليتك وحصولك على المعلومات اللازمة، انقري فوق زر بدء طلب الإزالة. 
• اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لطلب إزالة التفاصيل الخاصة بك. 
ستتلقين بريدًا إلكترونيًا للتأكيد بعد إرسال طلبك، وستقوم "غوغل" بإبلاغكِ بمجرد تلبية الطلب أو رفضه أو بأي خطوات أخرى تحتاجين إلى اتخاذها. 

 

كيفية محو سجل البحث والنشاط: 
• انتقلي إلى myaccount.google.com وقومي بتسجيل الدخول، أو بدلاً من ذلك انتقلي إلى google.com أثناء تسجيل الدخول، وانقري على رمز الدائرة في الزاوية العلوية اليمنى مع صورتك، أو الأحرف الأولى بالداخل، ثم انقري فوق إدارة حساب "غوغل" الخاص بك. 
• انقري على خيار الخصوصية، للوصول إلى صفحة البيانات والخصوصية. 
• سترين علامات اختيار بجوار نشاط الويب والتطبيقات، وسجل المواقع وسجل "يوتيوب"، انقري فوق كل واحد لضبط الإعدادات الخاصة بك، قومي بتبديلها لإيقاف المزيد من التتبع إذا اخترت ذلك. 
في هذه الصفحات، يمكنكِ أيضًا إعداد الحذف التلقائي للنشاط المستقبلي. 
وبمجرد اتباع هذه الخطوات، سيختفي سجل البحث الخاص بك، لكن سيتعطل أيضًا التتبع من خلال التطبيقات، وسجل المواقع، ومرات المشاهدة على "يوتيوب".

 

 

زهرة الخليج

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