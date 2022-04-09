السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

بخطوات بسيطة.. كيف يعاد ضبط الآيفون قبل بيعه مجددا؟

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السبت، 09-04-2022 11:21 ص

بخطوات بسيطة.. كيف يعاد ضبط الآيفون قبل بيعه مجددا؟

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الوكيل الإخباري -عندما تشتري هاتف آيفون، من المؤكد أنك ستملئه بالبيانات والصور، وكلما زاد حجمه أصبح الأمر عبئا عليك في حال أردت بيعه.


والعبء أيضا على الشركات أو المحال التجارية التي تريد إعادة بيع الهواتف المستعملة، فما الحل للتخلص من البيانات كلها؟

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وبحسب موقع (zdnet) المتخصص بالشؤون التكنولوجية، فإن العملية بسيطة ولا تستغرق أكثر من دقائق معدودة، يتم فيها إزالة كل البيانات السابقة التي وضعها المستخدم من تطبيقات وحسابات.

ومن أجل جعل هذه المهمة سهلة، استحدثت آيفون خدمة إعادة ضبط أو مسح كل محتويات الهاتف في نسخة نظام التشغيل "آي أو أس 15".

ولن يكون هناك حاجة لإيقاف خدمة "العثور على الآيفون أو تنشيط القفل قبل إعادة ضبط الهاتف.

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

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