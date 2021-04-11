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الأحد، 11-04-2021 09:18 م

بخطوات بسيطة ومجربة.. تعرف من زار بروفايلك على فيسبوك

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الوكيل الاخباري - اشتهرت عبارة "اعرف من زار بروفايلك" على موقع فيسبوك بسبب كثرة الأشخاص والصفحات التي تدعي كذبا إتاحة هذه الخاصية، إلا أنه تم الكشف مؤخرا عن طريقة فعالة ومجربة لمعرفة ذلك.

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وعرض موقع "Bgr.in" طريقة حقيقية للتعرف على آخر من زار الصفحة الشخصية لك على فيسبوك، وهي مخصصة لنسخة الحاسب من فيسبوك وليس للتطبيق على الهواتف الذكية.


وتتلخص تلك الطريقة في الخطوات البسيطة التالية:
1- افتح حسابك الشخصي على فيسبوك، ثم اضغط بزر الفأرة الأيمن في أي مكان خالي في الصفحة، ستظهر لك قائمة.


2- اختر "عرض مصدر الصفحة" أو "view page source"، ثم اضغط على أزرار CTRL + F من لوحة المفاتيح وسيظهر لك شريط بحث في أعلى يمين الصفحة.


3- اكتب في شريط البحث، عبارة " BUDDY_ID"، ثم اضغط Enter، ستظهر لك العبارة محددة باللون الأصفر وإلى جوارها عدد مكون من عدة أرقام.


4- انسخ هذا العدد، ثم افتح تبويبا جديدا واكتب فيه facebook.com وبعدها “/” ثم الصق الرقم الذي تم نسخه في الخطوة السابقة، واضغط Enter، ستظهر لك الصفحة الشخصية لآخر شخص زار بروفايلك.

 

سبوتنيك

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