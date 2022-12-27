الثلاثاء 27-12-2022
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الثلاثاء، 27-12-2022 01:52 م

برنامج لإنشاء الصور اعتماداً على الأوصاف النصية

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الوكيل الإخباري - تتمثل مهمة البرنامج الخاص DALL-E في إنشاء الصور اعتماداً على الأوصاف النصية بواسطة وظيفة الذكاء الاصطناعي.

ويعتمد هذا البرنامج في القيام بمهمته على شبكة عصبية من الذكاء الاصطناعي، وقد تم تدريبه من خلال استعمال ملايين الصور من شبكة الإنترنت. وقد تم تطوير البرنامج الخاص DALL-E بواسطة شركة أبحاث تابعة لمنظمة OpenAI الأمريكية غير الربحية، وغالباً ما كان الإصدار الأول من البرنامج يعرض صوراً غير ناجحة اعتماداً على الأوصاف النصية، إلا أن وظيفة الذكاء الاصطناعي قد تطورت بوضوح في الإصدار الثاني DALL-E 2، ويمكنها تقديم نتائج رائعة وممتعة.

ويمكن للمستخدم تجربة هذا البرنامج الخاص مجاناً وبدون أية قيود على موقع الويب "كرايون دوت كوم"Craiyon.com، وبعد إدخال النص، الذي يصف الصورة المرغوبة، يجب النقر على زر الرسم "Drawing"، وقد يستغرق الأمر دقيقة واحدة إلى أن يقوم الذكاء الاصطناعي بعرض تسع صور تتناسب مع الأوصاف النصية.

وتظهر النتائج بشكل أفضل عندما يتم إدخال الأوصاف النصية باللغة الإنجليزية، علاوة على أنه يتم أخذ التعليمات الأسلوبية في الاعتبار، حتى أنه يمكن طلب صورة على غرار ضربات فرشاة فان جوخ أو حتى التصوير الواقعي. ويمكن للمستخدم بعد التسجيل استعمال البرنامج الخاص DALL-E 2 حالياً بشكل مجاني، وبعد ذلك يمكن إنشاء 50 مجموعة من الصور كل شهر.

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