بريطانيا تراقب "فيسبوك" و"يوتيوب"

الوكيل الإخباري- تعتزم الحكومة البريطانية فرض قواعد جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، مثل يوتيوب وتيك توك وميتا، لإعطاء أولوية أكبر للأخبار الصادرة عن المؤسسات الإعلامية المعتمدة بهدف الحد من المعلومات المضللة وتعزيز الوصول إلى الأخبار الموثوقة.

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في المقابل، أعربت شركات التكنولوجيا عن اعتراضها، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تؤثر في آليات عمل الخوارزميات والمنافسة على المنصات الرقمية.