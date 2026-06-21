الأحد 2026-06-21 03:26 م

بريطانيا تراقب "فيسبوك" و"يوتيوب"

weqd
تعبيرية
 
الأحد، 21-06-2026 01:20 م

الوكيل الإخباري-  تعتزم الحكومة البريطانية فرض قواعد جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، مثل يوتيوب وتيك توك وميتا، لإعطاء أولوية أكبر للأخبار الصادرة عن المؤسسات الإعلامية المعتمدة بهدف الحد من المعلومات المضللة وتعزيز الوصول إلى الأخبار الموثوقة.

اضافة اعلان


في المقابل، أعربت شركات التكنولوجيا عن اعتراضها، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تؤثر في آليات عمل الخوارزميات والمنافسة على المنصات الرقمية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي قطر تعلن بدء قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا

رحّب وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا، الأحد، بتوقيع "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران ، معتبرين ذلك التطور يمثل خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي ش

عربي ودولي اجتماع القاهرة: مذكرة تفاهم إسلام آباد خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع

قثب

فن ومشاهير وعكة صحية مفاجئة لفانة مشهورة

ناليس

طب وصحة طبيب يحذر من مخاطر الماء داخل الأذن

علم الأردن

أخبار محلية اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ومجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان

الحكومة: تنفيذ أحكام الإعدام بحق أكثر من 100 محكوم سيتم تباعاً

أخبار محلية الحكومة: ما يزيد عن 100 مدان محكومين بالاعدام بالسجون وسيتم تطبيق العقوبة عليهم تباعاً

الحكومة:تخصيص 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير

أخبار محلية الحكومة:تخصيص 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

عربي ودولي كاتس: لا قيود على الجنود الإسرائيليين في مواجهة التهديدات في لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 