بريطانيا تراقب "فيسبوك" و"يوتيوب"

في المقابل، أعربت شركات التكنولوجيا عن اعتراضها، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تؤثر في آليات عمل الخوارزميات والمنافسة على المنصات الرقمية.
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