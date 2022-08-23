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الثلاثاء، 23-08-2022 12:34 م

بريطانيا..نظارات ذكية لتسهيل عمل الأطباء والممرضات

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الوكيل الإخباري - يمكن للممرضات في بريطانيا أن يحضرن قريباً إلى المواعيد مع المرضى وهن يرتدين زوجاً من النظارات الذكية عالية التقنية.

وقد يكون المرضى خائفين قليلاً، لكن من المأمول أن تتعامل النظارات مع الكثير من المشرفين المرتبطين بكل زيارة، وسيسمح هذا للممرضين والممرضات - الذين يقضون عادة أكثر من نصف يومهم في ملء النماذج وإدخال البيانات يدوياً - بقضاء المزيد من الوقت في رعاية المرضى والتحدث معهم.

وستساعد النظارات الطاقم الطبي في إنشاء سجل للزيارة، وحجز المزيد من المواعيد، والتشاور مباشرة مع الأطباء، والتخطيط لعملهم اليومي، وحتى تحديد مدى جودة التئام الجرح. وستتم تجربة التكنولوجيا، التي تمولها الهيئة الصحية البريطانية في شمال لينكولنشاير اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وتستخدم النظارات التصوير الحراري لمسح جروح المرضى، باستخدام الحرارة التي تشعها للحكم على مدى شفاءهم. ويمكن للممرضات أيضاً استخدام النظارات مثل مكبر صوت أمازون الذكي أليكسا باستخدام كلمات رئيسية بسيطة مثل "إحالة" لتحديد موعد مع طبيب عام أو أخصائي علاج طبيعي أو على سبيل المثال مزود أدوات مساعدة على المشي.

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وستلتقط سماعة الرأس التعليمات وترسل بريداً إلكترونياً إلى الفريق الصحيح لتحديد موعد للمريض. ويمكن للتقنية أيضاً ترتيب الزيارات المنزلية اليومية بناءً على أقصر وقت من الباب إلى الباب، وعرض المدة التي سيستغرقها للوصول إلى كل مريض، باستخدام تحديثات السفر الحية.

ويمكن للنظارات أيضاً مشاركة لقطات حية مع كبار الزملاء للحصول على رأي ثانٍ، مما يلغي الحاجة إلى مزيد من المواعيد أو دخول المستشفى. وتظهر النظارات للممرضات مواعيدهن القليلة التالية عن طريق تحريك رؤوسهن، ثم يحدقن في الشخص المطلوب لأكثر من ثانية لاختياره. ويمكنهن بعد ذلك الذهاب مباشرة إلى الاستشارة، حيث تقوم النظارات بتسجيل فيديو للموعد وإنشاء نسخة من النقاط الرئيسية لإضافتها إلى السجلات الطبية للمريض.

وحتى عندما لا يرغب المريض في التسجيل، يمكن للممرضة تجنب تدوين الملاحظات الشاقة من خلال تسجيل ملخص صوتي سريع للزيارة المنزلية. وبعد ذلك، إذا احتاجت إلى رؤية المريض مرة أخرى، يمكن للممرضة إعطاء النظارات أمراً مثل "المتابعة بعد يومين"، والذي سيضيف موعداً جديداً إلى التقويم.

 

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