السبت 14-11-2020
الوكيل الاخباري

ضبط اسلحة نارية بحوزة 3 اشخاص بشمال المملكة

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

قــرار حكومــي هام خلال أيام وترقــب شعبــي

الملك : الحسين نذرني يوم ولدت لخدمة الأردن

وفيات السبت 14/11/2020

أسعار الذهب السبت 14/11/2020

محطات مشرقة في الذكرى الـ 85 لميلاد الملك الحسين بن طلال

فرصة لسقوط الأمطــار مساء اليوم

وفيات كورونا.. 61 في المغرب و 14 بالجزائر

بايدن يفوز بـ 306 من الناخبين الكبار مقابل 232 لترامب




السبت، 14-11-2020 10:38 ص

بسبب الوباء .. يوتيوب يتخلى عن تقليد سنوى عمره 10 أعوام

wjoel_1777_180403_youtube_003.0


الوكيل الاخباري - قرر القائمون على موقع يوتيوب الامتناع هذا العام عن إنتاج فيديو يُطرح نهاية كل سنة لاسترجاع لحظات بارزة فيها، وذلك بسبب وباء فيروس كورونا.

اضافة اعلان
وأعلن "يوتيوب" في بيان رسمي عدم طرحه لفيديو "مراجعة عام 2020"، والذي يضم مقتطفات لأبرز الفيديوهات والمقاطع المصورة التي حازت على أعلى المشاهدات عبر منصته.

 


وبرر "يوتيوب" عدم طرحه للفيديو السنوي بأن "2020 كان عاما مختلفا، وليس من الصواب الاستمرار كما لو أن الأمر لم يكن كذلك، نحن نأخذ استراحة من مراجعة هذا العام".

وفي البيان أكد "يوتيوب" شكره مستخدميه من منشئي المحتوى على الترفيه عن المشاهدين ومساعدتهم على مواجهة هذا العام الذي شهد جائحة فيروس "كورونا" المستجد.


وذكر موقع "إنغادجيت" تعقيبا على قرار "يوتيوب": "على الرغم من أن "فيديو المراجعة" يبرز الجوانب الإيجابية للمنصة، إلا أن التخلي عن النسخة الخاصة بـ2020 قد لا تكون فكرة سيئة، فمن الذي يريد أن يتذكر هذا العام على أي حال".

 

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

إقرأ ايضا
instamessengermerge.0.0

فيسبوك يوفر ميزة الرسائل ذاتية الحذف لتطبيقي ماسنجر وانستغرام

التقاط

انستغرام يطرح إعادة تصميم لصفحته الرئيسية

1fa5a901-1fee-11eb-b6fd-ecc1bfdbf55f

بعد مدة قصيرة على إصدار بلايستيشن 5 .. شكاوى كبيرة من المستخدمين!

5d41efeb100a245539667354

إنستغرام تطرح ميزة طال انتظارها

12d187be-d6d9-476b-96a4-7c2f1fbb136c_16x9_1200x676

تطبيق إنستغرام يعلن عن مفاجأة.. تعرف عليها!

5fad6cfda6ad4

قرار صادم من غوغل.. تلك الخدمة لن تصبح مجانية

أخبار متعلقة
1034502120_0_0_1279_692_1000x541_80_0_0_7589ac6447d53f7149d005e2475aa121

يوتيوب يعود إلى العمل بعد توقفه

9998846566

5 ميزات جديدة من يوتيوب لتحسين تجربة المشاهدة