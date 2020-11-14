بسبب ميزة واحدة تجذب الملايين.. محرك بحث جديد يهدد غوغل كروم

الوكيل الإخباري _ دخل محرك بحث "بريف"، عالم محركات البحث بقوة، واستطاع جذب 20 مليون مستخدم من محركات البحث الأخرى مثل "غوغل كروم" و"موزيلا فايرفوكس" و"سفاري.

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حيث انه اصبح يهدد "غوغل كروم"، الذي يعرف بأنه الأكثر شعبية بين مستخدمي الإنترنت، وذلك بفضل ميزاته الخاصة.



ليرتفع عدد مستخدمي متصفح "Brave-بريف" خلال عام واحد من إطلاقه، بنسبة 130% وذلك بسبب ميزاته الخاصة التي تشدد على خصوصية المستخدم.



المصدر : سبوتنيك



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