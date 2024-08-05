بشكل مفاجئ.. ماك آب ستور تحذف 'إكس' من متجرها

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في التكنولوجيا أنه عند البحث عن التطبيق عبر إكس أو تويتر، لا يظهر شيء، وعند محاولة الدخول إلى موقع تنزيل التطبيق عبر أجهزة آبل، لا يفتح الموقع، وستظهر رسالة تقول إنه لم يعد متاحاً.
إكس لم يعد متاحاً
ولم تؤكد إكس حذف التطبيق من متجر آب ستور ولم ترد على طلب موقع تك كرانش التعليق.
ويمكن أن يمثل اليوم نهاية تطبيق إكس لأجهزة ماك، بعد أن اشتكى الكثير من مستخدميها من مشاكل فيه.
وبعد قرار ماسك تغيير تويتر إلى إكس في 2023، استخدم الاسم الجديد في مختلف المنصات والمتاجر الإلكترونية ماعدا آب ستور الذي لم ينشر تحديثاً للتطبيق منذ نحو عام.
ولم يتضح حتى الآن إذا كانت لإكس خطط لتعطيل وظائف التطبيق على أجهزة ماك بالكامل.
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